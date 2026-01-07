運動雲

陳柏儒猛打MVP台體大專聯賽複賽奪勝　台東大學首局7分打爆南華

▲台灣體大陳柏儒、台東大學陳培力。（圖／大專體總提供）

▲台灣體大陳柏儒。（圖／大專體總提供）

記者楊舒帆／綜合報導

大專棒球聯賽公開一級8強複賽7日賽事，早場由台灣體大在陳柏儒猛打賞領軍下，以5比2擊敗崑山科大；午場則是台東大學首局狂灌7分奠定勝基，最終以15比6大勝南華大學。

早場比賽，台體1局下率先發動攻勢，高昱希掃出二壘安打，陳柏儒挨觸身球，周翔立適時安打帶回2分先馳得點。崑山科大2局上靠范凱舜安打追回1分；4局下台體再度展現火力，柯皓鈞擊出三壘安打，鄭鈞澤補上二壘安打再添1分，黃念譽也建功進帳1打點。5局下陳柏儒再掃出二壘安打並跑回1分，進一步拉開比數。崑山科大僅在6局上再追回1分。

台體全場敲出13支安打，陳柏儒3安打、跑回2分表現亮眼，林劭倫同樣繳出3安猛打。先發投手李睿騰在火力支援下主投5局，被敲5安打，送出3次三振、3次保送，失2分奪下勝投；黃子睿後援4局無失分，成功守成。

午場賽事，台東大學首局就給南華大學下馬威，林承恩、陳培力接連長打帶動攻勢，單局合計6安打、1次保送，猛攻7分奠定勝基。全場台東大學火力全開，敲出17支安打，吳誌珈3安打、4打點、2得分獲選MVP；陳培力繳出猛打賞、貢獻3打點也很亮眼；蔣林昱丞也有2安打、1打點、跑回3分的佳績。

投手方面，台東大學動用4名投手輪番上陣，李振綸中繼1局失1分，拿下勝投；林誠恩接替登板，中繼4.2局僅失1分，成功穩住戰局。

▲台灣體大陳柏儒、台東大學陳培力。（圖／大專體總提供）

▲台東大學陳培力。（圖／大專體總提供）

