樂天巨人鬆口氣！韓職安打王未返委國　考慮提前抵韓、將來台春訓

▲雷耶斯是韓職安打王和金手套得主。（圖／截自KBO官方粉絲團）

記者楊舒帆／綜合報導

美國日前對委內瑞拉首都卡拉卡斯發動軍事行動，並逮捕總統馬杜洛夫婦，引發當地局勢動盪，也讓各國職棒球團高度關注陣中委內瑞拉籍球員的安全狀況。樂天巨人隊也第一時間確認洋將打者雷耶斯（Víctor Reyes）的行蹤，所幸結果令人鬆了一口氣。

根據韓媒《News1》報導，樂天球團相關人士透露，雷耶斯目前並未停留在委內瑞拉，而是與妻子及兩名子女一同在美國度假，成功避開此次風波。由於雷耶斯在結束2025年KBO聯盟賽季後，過往多半返鄉於委內瑞拉備戰新球季，球團在第一時間相當擔憂他的安危，所幸最終順利取得聯繫，確認一切平安。

球團表示：「雷耶斯以往休賽季都待在委內瑞拉，但這次選擇帶著家人前往美國旅行，空襲事件正好發生在他停留美國期間，並未受到影響。」

雷耶斯是樂天巨人在整頓戰力中，唯一選擇續約的洋將。他將迎來在KBO聯盟的第3個賽季，也是樂天史上首位連續3年合作的外籍打者，足見球團對其實力的高度信任。雷耶斯過去兩季不僅拿下安打王，還獲得金手套肯定，新球季仍被視為打線核心。

樂天預計25日前往台灣台南展開第一階段春訓，之後再轉往日本宮崎進行第二階段實戰型訓練。原本雷耶斯計畫依行程來韓國與球隊會合，但在此次情勢影響下，球團也正研議是否提前安排他返韓。

此外，雷耶斯的家人也可能一同來到韓國。儘管雷耶斯因春訓將長時間離家，但其家人已具備在韓國生活的經驗，屆時可入住球團為外籍球員準備的釜山宿舍，讓他能無後顧之憂備戰新球季。

