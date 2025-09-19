天王山輸了不後悔！新庄堅持「敢用新人」哲學 一句話力挺古林

▲相隔三個月重返一軍的古林睿煬，在天王山之戰8局上登板被轟出追平全壘打吞敗，新庄剛志監督賽後仍力挺。（圖資料照／截自X）

記者王真魚／綜合報導



軟銀鷹18日與日本火腿正面交鋒，最終靠著8局下栗原陵矢的陽春砲追平、代打川瀨選到保送擠回致勝分，逆轉擊退對手，將魔術數字減至7，勝差擴大到4.5場。火腿雖已確定至少第2名，但逆轉奪冠希望更加渺茫。值得一提的是，新庄剛志監督在這場關鍵戰役，仍果斷啟用相隔三個月重返一軍的台灣右投古林睿煬，展現貫徹不變的用人哲學。

古林在8局上球隊以2比1領先時登板，結果被栗原敲出追平砲，隨後又連送四壞，最終吞下敗投。新庄賽後毫無遲疑，並表示，「他的球並不壞，出手點、球的尾勁完全沒有問題。」

這樣的大膽用人，正是新庄的執教風格。 本季他讓高中畢業的選秀第一指名柴田獅子在後半季開幕戰擔任先發，理由是：「想讓他體驗這樣的舞台」。而9月9日對軟銀之戰（ES CON）中，他把剛升上一軍的今川直接排在第2棒，結果今川在莫伊內洛手中敲出本季首轟，單場3安打3打點的亮眼成績。

新庄的理念是：「既然要用，就要在關鍵場面用。」他刻意在充滿壓力、備受矚目的比賽中啟用年輕球員，以此讓他們培養自信並促進成長。 雖然古林這次沒能交出好結果，但新庄強調，「本人應該是最懊悔的，那種想要討回來的心情，才是最重要的。」

球季剩下10場，與首位的勝差為4.5場。儘管這一敗讓逆轉優勝幾近不可能，但日本火腿的確因這樣的用人哲學而逐漸壯大。即便身處激烈的優勝爭奪戰，新庄依舊堅持自己的方式，這正是他想帶給球隊的價值。