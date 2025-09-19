運動雲

柯蕭引退記者會落淚道別：這是最好的時機　大谷等隊友全到場

記者王真魚／綜合報導

道奇傳奇左投柯蕭（Clayton Kershaw）18日（台灣時間19日）在主場道奇體育場召開引退記者會，當著家人與隊友的面，宣布將於本季結束後引退。談及隊友時，他一度忍不住落淚，聲音顫抖。

柯蕭現場表示，「謝謝大家今天能來。我決定要引退了，現在心情很平靜，也覺得這是最好的時機。」但當他望向在場隊友時，情緒難以壓抑，「要直視他們的眼睛真的很難，只想告訴大家，真的謝謝你們。」語畢，眼淚奪眶而出。

記者會現場眾星雲集，包含佛里曼（Freddie Freeman）、蒙西（Max Muncy）、E.赫南德茲（Enrique Hernández）、羅哈斯（Miguel Rojas）、艾德曼（Tommy Edman）、史密斯（Will Smith）等超過18名球員齊聚，羅伯斯（Dave Roberts）總教練與教練團也親自到場，大谷翔平則在會場後方靜靜見證。前排座位則留給他的家人。

柯蕭哽咽表示，「謝謝大家今天能來。我決定要引退了，現在我感到很滿足，覺得這是最好的時機。」當他談到隊友時更是情緒激動，眼淚奪眶而出，「要直視他們的眼睛真的很難，我只想說一句，真的謝謝你們。」

▲ 柯蕭（Clayton Kershaw）記者會落淚 。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 柯蕭（Clayton Kershaw）記者會落淚 。（圖／截自X）

羅伯斯總教練在賽前會議中透露，柯蕭其實在預定舉行記者會前就已經很激動，「這也是無可避免的吧。我們在道奇共同奮鬥了10年，他的心情我完全能理解。」

談到選擇此刻宣布引退的原因，柯蕭表示，「在最後一次主場登板前，我覺得這個時機是正確的。老實說，太太艾倫（Ellen）的影響很大，我們談過之後，我感覺一切都理清了。球季還有一個月，隊上有許多優秀投手，角色會持續調整，但我不想錯過這個機會。」

他也提到即將到來的主場告別戰——19日（台灣時間20日）對巨人之戰，「我打算投出一場好比賽。對兩隊來說，這都是關鍵戰役。今天先把引退的事情講明白，雖然情緒肯定會高漲，但我還有任務在身，專注比賽就能讓自己冷靜下來。」

至於為何確定在今年做出退休決定，柯蕭坦言，「其實整季我都在思考。通常我會在休賽季才做決定，但內心早就知道這會是最後一年。只是因為怕改變心意，所以沒有提前說。不過，能保持健康、繼續投球，並享受一個快樂的球季，讓我確信現在就是最好的時機。」

談到隊友與家人時，柯蕭直言，「最難用言語表達的，就是對隊友的感謝。所以我不敢直視你們的眼睛（笑）。在座的每一個人，對我都很重要。我會懷念這一切——周日我們在訓練室裡放著大聲音樂、赤膊相聚的時光，長途飛行的旅程……比起比賽本身，我更會懷念贏球後大家一起歡慶的時刻，那才是真正特別的。」坐在第二排的佛里曼聽到這番話時，也忍不住流下眼淚。 柯蕭最後感謝太太艾倫與四個孩子的支持，並提到遠在達拉斯的親友，「還有今天無法到場的朋友和家人們，謝謝你們多年來的陪伴與支持。」
