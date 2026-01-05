運動雲

李大浩到兄弟客座踏出轉教練第一步　韓媒直指未來韓職教頭

▲▼ 李大浩 。（圖／記者王真魚攝）

▲李大浩（右二）曾拜訪平野惠一（右三） 。（圖／記者王真魚攝）

記者楊舒帆／綜合報導

李大浩將在中信兄弟春訓期間擔任客座教練，消息一出馬上受到韓媒關注，至少30篇以上報導，其中韓媒《Dalian》更提及在李承燁赴日擔任讀賣巨人一軍打擊教練之後，李大浩也將在退役後首次踏上教練之路，兩人都是將到海外，分享多年累積的經驗與技術。韓媒看到更遠的目標，李大浩未來躍升韓職總教練人選。

李大浩前往台灣，則同樣源於日本時期的人脈。曾效力歐力士的李大浩，接受昔日隊友平野惠一的邀請。平野惠一在歐力士、阪神虎結束球員生涯後，曾任阪神虎教練，並自2024年起轉往台灣職棒，執掌中信兄弟兵符。去年李大浩曾到訪台灣參觀兄弟與悍將賽事，平野惠一馬上請他賽前指導當時面臨低潮的陳俊秀。

李承燁的日本行，來自與他在球員時期交情深厚的讀賣巨人監督阿部慎之助的力邀。阿部慎之助十分欣賞李承燁的認真態度，親自向球團提出延攬請求。李承燁過去效力日本職棒期間，曾擔任巨人隊第四棒，寫下生涯巔峰時期。

報導提到，李大浩把重心放在「實戰型技術傳授」，他橫跨韓、美、日三地的打擊經驗與短期賽事的心理調適方式，將成為中信兄弟年輕選手成長的重要資源。更重要的是，這也是他從解說員、媒體人正式轉型為教練的第一步，必須藉此證明自己的指導能力。

兩位傳奇的海外發展，不只是單純的「海外進修」。李承燁若能成功吸收日本棒球最新趨勢，未來不論重返KBO聯盟執掌兵符，或成為國家隊核心智囊，都將具備更堅實的資本。

而李大浩若能在台灣春訓期間順利展現教練能力，勢必快速躍升為未來韓職總教練的頭號人選。這一切，正是兩人基於自身經驗，拓展視野、邁向更高層級指導者的具體行動。

【只要你幸福】16歲臘腸犬不願進食...見小泡芙眼神發光！

