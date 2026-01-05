運動雲

蟻人開無雙！艾德華茲24歲達陣生涯第1200顆三分　NBA歷史第一人

▲明尼蘇達灰狼球星艾德華茲（Anthony Edwards）單場狂飆6記三分球，正式達成生涯1200記三分的歷史神蹟，成為史上最年輕達成此紀錄的球員。（圖／路透）

▲明尼蘇達灰狼球星艾德華茲（Anthony Edwards）。（圖／路透）

記者蔡厚瑄／綜合報導

揮別邁阿密之戰的烏龍數據陰霾，明尼蘇達灰狼球星艾德華茲（Anthony Edwards）5日背靠背挑戰華盛頓巫師，單場狂飆6記三分球，正式達成生涯1200記三分球神蹟，今年24歲的他不僅成為史上最年輕達成此紀錄的球員，更率隊以141比115大勝對手，喜迎二連勝。

這場紀錄之戰原本預計在邁阿密落幕，當時灰狼官方甚至已發出祝賀圖片，卻因數據統計落差引發尷尬，然而這份遺憾在今日轉化為進攻動力。

此役對上巫師，艾德華茲展現了極其強烈的得分欲望，第一節便火力全開打滿12分鐘，10投7中攻下16分，幫助灰狼在首節就建立38比28的兩位數領先，在還剩6分25秒時接獲隊友藍道（Julius Randle）助攻，砍進生涯第1200顆三分球，正式成為NBA歷史79年來，第一位能在25歲前達成1200記三分球里程碑的球員。

雖然艾德華茲在第二節手感冷卻一分未得，但易籃後再度「開無雙」，第三節單節9投7中，包含4記三分球猛轟19分，直接讓比賽失去懸念，艾德華茲僅出賽30分鐘便21投14中砍下35分、6籃板、3助攻與4抄截，高效率表現讓他前三節打完就提前打卡下班。

▲艾德華茲（Anthony Edwards）僅出賽30分鐘便21投14中砍下35分、6籃板、3助攻與4抄截，高效率表現讓他前三節打完就提前打卡下班。（圖／路透）

▲艾德華茲（Anthony Edwards）僅出賽30分鐘便砍35分、6籃板、3助攻與4抄截，前三節打完就提前打卡下班。（圖／路透）

除了締造紀錄的艾德華茲，此役灰狼其他主力同樣表現亮眼，中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）此役在攻防兩端展現驚人宰制力，10投8中繳出18分、14籃板與4火鍋的優異數據，正負值達+32為全隊最高；藍道（Julius Randle）則在不到26分鐘的時間內穩健貢獻22分、3籃板及4助攻。

巫師方面雖然麥卡倫（C.J. McCollum）砍下20分，米德爾頓（Khris Middleton）也有10分進帳，但兩人合力拿下的30分甚至不及艾德華茲一人，加上榜眼薩爾（Alex Sarr）此役10投僅3中表現低迷，巫師終場仍以26分差慘敗。

