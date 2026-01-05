運動雲

>

徐若熙不宜一開始就視為即戰力　軟銀OB：需要時間適應日職

▲徐若熙加盟福岡軟銀鷹隊記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲徐若熙加盟福岡軟銀鷹隊記者會。（圖／記者林敬旻攝）

記者楊舒帆／綜合報導

軟銀鷹2025年成功完成聯盟連霸、並奪回日本一，投手戰力是關鍵因素之一，展望2026年，新賽季的投手群仍存在必須面對的課題。軟銀OB、同時也是《東京體育報》球評的加藤伸一相關分析提及徐若熙，他認為只能視為加分，而非即戰力。

加藤伸一分析，2025年投手陣整體表現稱職，但實際上並非游刃有餘，而是在有限戰力中不斷調度撐完整季。先發方面，莫內羅（Liván Moinelo）是最大支柱，他在轉任先發後繳出亮眼成績，也拿下聯盟MVP，不過加藤指出，莫內羅過去長年以中繼身分登板，角色轉換後的累積負荷，是否會在2026年產生影響，仍需審慎觀察。

[廣告]請繼續往下閱讀...

放眼整體輪值，除了少數主力外，仍難以保證所有人都能完整撐完一整季。2024年曾繳出9勝4敗、防禦率1點多佳績的史都華（Carter Stewart Jr.），能否在2026年完全復活，被加藤視為關鍵中的關鍵，「這是一名非站出來不可的投手」。

而談到新加入的台灣投手徐若熙，加藤伸一指出，「從台灣加入的新戰力徐若熙，適應日本職棒仍需時間，不宜一開始就視為絕對主力，若能順利融入，將是額外加分。」

對於2026年競爭局勢，加藤提到，日本火腿在新庄剛志帶領下氣勢正盛，對戰成績也相當接近，不容小覷。但整體來看，無論投手層厚度、選擇彈性或臨場修正能力，軟銀仍具備優勢。

加藤最後總結，投手陣的關鍵不在於單一王牌，而是能否因應狀況靈活調整角色配置。「沒有哪支球隊的投手群能完全照劇本走完一季」，能否隨時準備好下一個選項，正是2026年軟銀投手陣真正價值所在。

關鍵字： 軟銀鷹日本職棒徐若熙投手戰力2026賽季

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

惡劣！退役國手兼裁判曲棍球場上施暴　跨坐狂毆國中生後腦

惡劣！退役國手兼裁判曲棍球場上施暴　跨坐狂毆國中生後腦

中國城市棒球聯賽啦啦隊名單曝光！　4位「台灣女孩」成焦點

中國城市棒球聯賽啦啦隊名單曝光！　4位「台灣女孩」成焦點

美國隊為何組夢幻陣容征戰WBC？日本分析師：FOX體育是關鍵

美國隊為何組夢幻陣容征戰WBC？日本分析師：FOX體育是關鍵

這次真的最後一場！國北獅雷諾企排生涯畫句點轉戰職場

這次真的最後一場！國北獅雷諾企排生涯畫句點轉戰職場

CPB／前獅將發威！陳家維猛打、李嘉祥後援勝　林益全首長打出爐

CPB／前獅將發威！陳家維猛打、李嘉祥後援勝　林益全首長打出爐

頒罰不還口獎遭懲處　武漢女籃竟繳「雙倍罰金」給WCBA

頒罰不還口獎遭懲處　武漢女籃竟繳「雙倍罰金」給WCBA

佐佐木朗希向山本由伸下跪一幕引熱議　道奇攝影師還原真相

佐佐木朗希向山本由伸下跪一幕引熱議　道奇攝影師還原真相

火腿開綠燈！古林、孫易磊參戰WBC　水谷瞬是英國隊潛在人選

火腿開綠燈！古林、孫易磊參戰WBC　水谷瞬是英國隊潛在人選

「噴射機」37歲更強！張宗憲領軍射下特攻　夢想家復仇成功排名重回第3

「噴射機」37歲更強！張宗憲領軍射下特攻　夢想家復仇成功排名重回第3

洋基休賽季「零大動作」惹怒球迷！　史坦佐點破原因

洋基休賽季「零大動作」惹怒球迷！　史坦佐點破原因

【居然不抱我】爸加班晚回家小黑狗討抱抱不成 直接生氣走掉XD

熱門新聞

惡劣！退役國手兼裁判曲棍球場上施暴　跨坐狂毆國中生後腦

中國城市棒球聯賽啦啦隊名單曝光！　4位「台灣女孩」成焦點

美國隊為何組夢幻陣容征戰WBC？日本分析師：FOX體育是關鍵

這次真的最後一場！國北獅雷諾企排生涯畫句點轉戰職場

CPB／前獅將發威！陳家維猛打、李嘉祥後援勝　林益全首長打出爐

頒罰不還口獎遭懲處　武漢女籃竟繳「雙倍罰金」給WCBA

讀者回應

﻿

熱門新聞

1退役國手曲棍球場施暴　狂毆國中生後腦

2中國城市棒球聯賽啦啦隊名單曝光

3美國隊為何組夢幻陣容征戰WBC？

4真的最後一場！國北獅雷諾企排生涯畫下句點

5CPB／陳家維猛打、李嘉祥後援勝

最新新聞

1冠軍之路票房突破2500萬

2備戰對台日！韓國教頭：沒輕鬆對手

3天敵是綠衫軍？快艇瓊斯兩度嚴重扭傷「對手都相同」

4湖人落後16分大逆轉　關鍵時刻戰績12勝0敗

5連莊小魔女靜靜勇闖啦啦隊舞台

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

【會害羞啦】李多慧得知老粉都在前排　自爆上台會笑場XD

不想再遺憾　梅西領阿根廷爭冠

「王牌」王維中開幕戰先發　NC恐龍教頭：相信他的表現

FAN ID好處多　俄羅斯歡迎世界

好危險！粉絲把禮物丟上花車 砸中BABYMONSTER雅賢

【還以為升天了QQ】鬥魚天冷睡超死...飼主叫不醒崩潰敲缸牠超不爽

【倒車還是舞獅】誤闖機車區撞倒2台...她竟下車幫翻面！？

【諷刺是犯人遊街】白宮公布「馬杜洛上銬押解」影片

惠利.朴寶劍勝負慾爆發　聊天到一半突PK拉筋
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366