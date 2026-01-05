徐若熙不宜一開始就視為即戰力　軟銀OB：需要時間適應日職

▲徐若熙加盟福岡軟銀鷹隊記者會。（圖／記者林敬旻攝）

記者楊舒帆／綜合報導

軟銀鷹2025年成功完成聯盟連霸、並奪回日本一，投手戰力是關鍵因素之一，展望2026年，新賽季的投手群仍存在必須面對的課題。軟銀OB、同時也是《東京體育報》球評的加藤伸一相關分析提及徐若熙，他認為只能視為加分，而非即戰力。

加藤伸一分析，2025年投手陣整體表現稱職，但實際上並非游刃有餘，而是在有限戰力中不斷調度撐完整季。先發方面，莫內羅（Liván Moinelo）是最大支柱，他在轉任先發後繳出亮眼成績，也拿下聯盟MVP，不過加藤指出，莫內羅過去長年以中繼身分登板，角色轉換後的累積負荷，是否會在2026年產生影響，仍需審慎觀察。

放眼整體輪值，除了少數主力外，仍難以保證所有人都能完整撐完一整季。2024年曾繳出9勝4敗、防禦率1點多佳績的史都華（Carter Stewart Jr.），能否在2026年完全復活，被加藤視為關鍵中的關鍵，「這是一名非站出來不可的投手」。

而談到新加入的台灣投手徐若熙，加藤伸一指出，「從台灣加入的新戰力徐若熙，適應日本職棒仍需時間，不宜一開始就視為絕對主力，若能順利融入，將是額外加分。」

對於2026年競爭局勢，加藤提到，日本火腿在新庄剛志帶領下氣勢正盛，對戰成績也相當接近，不容小覷。但整體來看，無論投手層厚度、選擇彈性或臨場修正能力，軟銀仍具備優勢。

加藤最後總結，投手陣的關鍵不在於單一王牌，而是能否因應狀況靈活調整角色配置。「沒有哪支球隊的投手群能完全照劇本走完一季」，能否隨時準備好下一個選項，正是2026年軟銀投手陣真正價值所在。