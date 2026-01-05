林岱安7年約加盟悍將　球團14日辦記者會Twitch同步直播

▲林岱安。（圖／富邦悍將提供）



記者胡冠辰／綜合報導

富邦悍將在去年球季結束後積極透過自由球員制度補強戰力，於該年度12月5日宣布網羅捕手林岱安，雙方完成簽約，合約內容為7年球員附帶教練約、總值最高達5600萬元，寫下球隊重要里程碑；悍將球團也規劃今年1月14日舉辦加盟記者會，正式對外宣告林岱安成為悍將一員，並分享加盟心情。

悍將球團指出，林岱安成為富邦悍將隊史首位透過自由球員制度加盟的球員，對球隊而言意義重大；現年擁有11年一軍資歷的他自2015年投入中華職棒，以攻守俱佳著稱，蹲捕時能帶給投手群穩定感，打擊端也曾在關鍵時刻屢屢建功，是聯盟公認具影響力的捕手之一。

數據方面，林岱安生涯繳出盜壘阻殺率3成56、捕手守備率9成92的高水準表現，並於2019、2021年兩度奪得捕手金手套，其中2021年更同時獲得最佳十人捕手，成為該年度捕手「雙料得主」，守備價值與穩定性備受肯定。

林岱安在本季結束後行使自由球員資格，悍將球團隨即與他展開接觸，針對合約年限、薪資條件及生涯規劃提出具誠意的合作方案，最終獲得林岱安認同，確定加盟悍將，盼為球隊在捕手戰力與投手群整合上帶來即戰力，也為未來長期布局增添重要拼圖。

悍將球團將於14日（三）下午在台北舉行林岱安加盟記者會，活動將由球團代表致詞、完成加盟儀式並安排媒體提問與聯訪；出席嘉賓包含領隊陳昭如、執行副領隊林威助、一軍總教練後藤光尊，球團並將透過官方Twitch頻道直播，讓球迷同步見證隊史首位自由球員加盟的重要時刻。