「要以冠軍榮耀為結局」　羅伯斯誓言替柯蕭拚連霸

▲道奇左投柯蕭（Clayton Kershaw）。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）18日（台灣時間19日）在主場對巨人賽前的記者會中，談到宣布本季結束後將引退的左投柯蕭（Clayton Kershaw），難掩不捨與敬意。

柯蕭克服傷勢與手術，本季繳出2年來首度雙位數勝投（10勝）。對此，羅伯斯坦言，「老實說，以他的表現，還完全能夠繼續投下去。」

不過，他也指出，柯蕭的引退宣言，對於正全力衝擊二連霸的道奇，將是極大激勵，「確實會振奮全隊，我們都希望能以『冠軍』的身分送走他。對我們來說，沒有什麼比在2025年奪冠更渴望的事了。他無論成功或失敗，始終以品格與職業精神面對，這一點從未改變。」

回顧柯蕭生涯最深刻的時刻，羅伯斯毫不猶豫地提到2020年世界大賽首冠。「我腦海裡浮現他雙手高舉，奔跑在場上的畫面。他長年承受苦痛，因此我多麼希望那一刻能屬於他。終於，他成了冠軍，那畫面至今難忘。」

柯蕭去年再度封王，拿下生涯第二枚冠軍戒，今年球季則持續挑戰連霸。至於他在即將到來的季後賽扮演的角色，羅伯斯表示，「最終決定不會由我一人做出，需要經過多方討論。但以他的經驗和人格，無論安排什麼角色，對球隊都是加分。雖然現在還無法具體說明，但我相信，他一定會有自己的位置。」

【31刀奪命】18歲女友慘死　高大成：應判死刑！

