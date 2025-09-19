大谷翔平守內野？罕見「守備練習」曝光

記者王真魚／綜合報導

洛杉磯道奇二刀流球星大谷翔平18日（台灣時間19日）主場迎戰巨人隊賽前進行練習時，除了例行的傳接球之外，還罕見地進行了滾地球接球訓練，展現輕快的內野守備動作。

大谷當時先是正常進行傳接球，隨後請隊友將球滾地傳來，自己俯身接球並傳球，姿勢就像一名內野手，動作相當俐落。

根據外媒報導，這樣的守備練習，自大谷加盟道奇以來相當少見。

事實上，大谷16日（台灣時間17日）賽後才曾提到，如果有機會在比賽中以中繼登板，未來可能會面臨守備位置的調整。他當時表示，「如果是以後援身分上場，後續比賽的情況可能需要我守外野。無論發生什麼情況，我都希望能做好準備。」

對此道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）曾表示，可能性不高，不過球隊確實有考慮是否在季後賽安排大谷轉任後援。如果大谷從牛棚出發，加上要上場打擊的話，屆時他得同時上場守備。

▲大谷翔平守內野 。（圖／截自X）