道奇巨投柯蕭「退休感言」曝！最後先發日揭曉　世代級偉大投手

▲道奇巨投克蕭（Clayton Kershaw）宣布退休。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者葉國吏／綜合報導

洛杉磯道奇隊的王牌左投克雷頓·柯蕭（Clayton Kershaw）宣布，37歲的他將於本球季結束後正式退休，並在19日對舊金山巨人隊的主場比賽中完成例行賽最後一次先發。這位在大聯盟征戰18年的傳奇投手，不僅是同世代最傑出的投手之一，更被認為幾乎篤定能進入棒球名人堂。

柯蕭自20歲起便披上道奇戰袍，揮灑汗水至今年的第18個賽季。他在生涯中摘下兩座世界大賽冠軍、三座賽揚獎，以及2014年的國家聯盟最有價值球員（MVP），展現他在棒球界的卓越地位。今年稍早，柯蕭曾向媒體坦言，身穿道奇球衣退役是他多年的心願。

去年，柯蕭因傷病考慮退休，但他選擇以自己的方式結束職業生涯——在球場上、穿著道奇的隊服，完成人生的重要階段。他表示：「能在同一支球隊度過整個職業生涯是非常特別的事情。我不想輕視這點。我的目標就是在這裡走完我的棒球旅程。」他這份對道奇的深情，讓運動界少見的一隊終老故事更加動人。

即將迎來季後賽，柯蕭仍是道奇不可或缺的核心。本季他20場先發繳出10勝2敗、防禦率3.53的穩定表現，並在7月達成生涯第3000次三振，成為大聯盟百年歷史中第20人。