吳念庭3安猛打砲轟徐若熙3分砲　台鋼11比3屠龍奪3連勝

記者王真魚／台北報導

台鋼雄鷹今晚火力兇猛，全場擊出17支安打，首局就靠吳念庭掃出3分砲奠定基調，終場以11比3大勝味全龍，收下3連勝。龍隊吞敗後，下半季勝率降至4成47，年度勝率也跌到4成67，晉級季後賽的機會相當渺茫。

比賽一開始，曾子祐、王博玄連續安打上壘，吳念庭隨後轟出本季第2發全壘打，一棒送回3分。2局上，紀慶然敲安，曾子祐補上二壘安打再進帳1分。

味全先發徐若熙此役用93球投6局，被敲7安、包含1發全壘打，送出6次三振，沒有保送，失4分全責失，苦吞本季第7敗。值得一提的是，這場比賽吸引了7支國外球探到場觀察，包括美職教士、大都會、光芒，以及日職巨人、火腿、樂天與軟銀。

7局上台鋼打線再度串聯，林家鋐、曾子祐、吳念庭接連敲安追加分數，吳念庭全場3安、包括1轟，貢獻5分打點，獲選單場MVP。曾子祐單場4安猛打賞，顏郁軒、林家鋐也繳出3安表現。8局上台鋼再以一輪猛攻灌下5分，徹底鎖定勝局。

台鋼先發洋投艾速特僅用68球投5局，被敲3安無失分，拿下本季第9勝，對味全更是跨季7連勝。過去兩年對龍隊出賽10場，留下7勝0敗、1次中繼成功，累積55.1局失10分、防禦率1.63，堪稱新一代「屠龍手」。

▲徐若熙 。（圖／味全龍提供）

▲徐若熙 。（圖／味全龍提供）

▲▼ 吳念庭 。（圖／台鋼雄鷹提供）

▲吳念庭 。（圖／台鋼雄鷹提供）

關鍵字： 棒球台鋼雄鷹味全龍吳念庭艾速特中職

