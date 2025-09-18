運動雲

凱樂奪中職生涯首勝超興奮　直呼：團隊棒球讓一切更好

▲凱樂。（圖／樂天桃猿提供）

▲凱樂。（圖／樂天桃猿提供）

記者胡冠辰／桃園報導

樂天桃猿18日在主場以5比2擊退富邦悍將，洋投凱樂繳出6局僅失1分、送出5次三振的好投，順利拿下加盟中職後的首場勝利；賽後他難掩喜悅，直呼這是特別的一天，並感謝隊友在攻守兩端的支援。

對於拿下中職生涯首勝，凱樂興奮表示：「感覺很棒，真的感覺很好，我覺得我們今天打了一場很棒的團隊棒球，這讓一切變得更好；有得分，有守備，大家都團結在一起。」

儘管開局稍顯不穩，凱樂在中段開始調整策略，他解釋：「整理來說就是要投更多好球，我上次在巨蛋也遇到同樣的問題，保送一直困擾著我；比賽中段就更加進攻好球帶，讓自己投的更順暢。」

談到對台灣打者的觀察，凱樂直言：「他們很好，他們很黏；他們球都跟的很進來，現在最主要的課題就是用比較少的用球數取得出局，這樣才能把局數拉長。」

此役富邦在他先發時，兩度採取短打並且成功製造安打，凱樂坦言賽前已有心理準備：「賽前跟投教開過會了，他說他們可能會對我觸擊；不幸的是，當我被強襲球打中之後，跑動變得有點困難，所以沒辦法像平常一樣下丘處理，這也是之後要面對的課題。」

拿下勝投後，凱樂也首度在桃園主場獲選單場MVP，並依照傳統跳舞慶祝，他最後開心直呼：「很特別，真的很特別，能在主場球迷面前跳舞感覺很好，能夠做到這件事真的很酷。」

關鍵字： 樂天桃猿中華職棒古久保健二凱樂

【泰格與雪兒】離我遠一點

