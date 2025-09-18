運動雲

細節決定勝負關鍵！平野惠一換代打陳俊秀：完全沒有猶豫

記者王真魚／台北報導

中信兄弟與統一獅18日在台北大巨蛋展開關鍵二連戰，前7局呈現拉鋸投手戰，不過兄弟在7局下把握對手瑕疵，加上代打陳俊秀建功，單局灌進4分，以5比1擊退獅隊，順利搶下勝利。賽後總教練平野惠一也點出勝負關鍵，強調「棒球就是這樣，一個play就能決定比賽。」

▲▼ 詹子賢、陳俊秀、李博登 。（圖／中信兄弟提供）

▲陳俊秀 。（圖／中信兄弟提供）

比賽前半段，兄弟打線受到獅隊先發飛力獅壓制，直到4局下才靠著岳政華安打、暴投推進與黃韋盛的適時安打追平比數。

雙方戰局在7局下迎來轉折，江坤宇、詹子賢、高宇杰接連敲安串起攻勢，岳東華補上二壘安打送回超前分，隨後陳俊秀代打高飛犧牲打再添分數，岳政華擊出滾地球造成對手守備失誤，兄弟單局連拿4分，奠定勝基。

平野惠一指出，這一局的攻勢能夠打開，關鍵在於全隊對於比賽細節的把握，「棒球很容易因為一個play就決定勝負，今天對方有暴投，我們抓住機會。相反地，之前我們輸球，也常是因為一個miss改變結果。今天其實也有東華本可以抓下出局數卻沒完成，這些細節必須更加謹慎，因為一個小小的miss，氣勢就會跑到對方那邊。」

至於7局下換上陳俊秀的關鍵調度，平野直言完全沒有猶豫，「那個時候是無人出局二、三壘，最低限度要有一個深遠的犧牲飛球，讓三壘跑者回來得分，再讓二壘跑者推進到三壘，這個情境就是俊秀最擅長的。他上去之後完美完成任務，這真的很關鍵。」

平野也透露，當時考量宋晟睿（睿睿）先前打席內容與狀態，決定換上經驗豐富的陳俊秀，「睿睿今天上壘、串連打線都做得不是很好，那狀況其實是決定勝負關鍵，所以讓陳俊秀上場。」他直言，打線好不容易串起來，絕對不能斷在那個位置，「所以完全沒有猶豫就換人。」

關鍵字： 中信兄弟統一獅棒球中職勝利陳俊秀平野惠一影音

