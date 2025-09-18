運動雲

>

「外星人」力挺內馬爾！　羅納度：他將是2026世界盃巴西的決定性力量

▲「外星人」力挺內馬爾！　羅納度：他將是2026世界盃巴西的決定性力量。（圖／路透）

▲「外星人」力挺內馬爾！　羅納度：他將是2026世界盃巴西的決定性力量。（圖／路透）

記者胡冠辰／綜合報導

巴西傳奇球星「外星人」羅納度（Ronaldo Nazário）近日談及國家隊前鋒內馬爾（Neymar），直言這位巴西史上最佳射手將會在2026世界盃扮演關鍵角色，並呼籲外界給予內馬爾更多耐心。

現年33歲的內馬爾，自2023年10月在國家隊比賽中遭遇前十字韌帶傷勢後，便未再披上黃衫軍戰袍；巴西新任總教練安切洛蒂（Carlo Ancelotti）已多次強調，內馬爾「必須保持良好的身體狀態」，才會被納入徵召考慮。

羅納度則表示，內馬爾仍是巴西在世界盃的重要棋子：「巴西擁有的球員能達成任何目標，內馬爾可以，而且我相信他將會是世界盃的重要球員；所有人都希望看到100%狀態的內馬爾，這是安切洛蒂的期待，也是他自己想要的，在他的心裡，我看到了強烈的渴望，要參加世界盃並幫助巴西隊。」

內馬爾今年一月與沙烏地阿拉伯豪門阿爾希拉爾（Al Hilal）解約後，選擇重返母隊桑托斯（Santos），企圖用實際表現證明自己；然而，他因大腿和肌肉傷勢接連缺席安切洛蒂上任後的前兩次國家隊徵召，加上桑托斯在巴甲賽場表現低迷，目前僅以1分之差勉強逃離降級區，讓批評聲浪持續擴大。

對此，羅納度替內馬爾抱不平：「我希望他能恢復到100%狀態，他剛從重傷中復出，目前經歷的過程很自然──重新適應、找回比賽節奏。外界的批評過於誇大，但對他的期待永遠很高，這也是批評存在的原因，不過內馬爾很清楚自己必須做什麼，才能在世界盃時達到100%。」

巴西雖以資格賽第五名、28分結束南美區比賽，創下隊史最差晉級紀錄，但仍順利取得2026世界盃入場券；自2002年奪冠以來，巴西再未登頂，最近的一次突破是2014年本土世界盃獲得第4名。

身為兩屆世界盃冠軍得主的羅納度，對於安切洛蒂執掌的巴西隊充滿信心，他強調：「安切洛蒂是一個很棒的人，是團隊型教練，總能帶來和諧與動力。在戰術上，他非常出色，是一名足球贏家，安切洛蒂和這支國家隊具備了一切成功所需的條件。」

關鍵字： 巴西國家足球隊內馬爾

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

兄弟五人互看讓飛球落地　平野失眠自責又羞愧：我教了什麼樣的棒球

兄弟五人互看讓飛球落地　平野失眠自責又羞愧：我教了什麼樣的棒球

李洋昔搭檔與女友性愛片外流　精壯裸照曝光

李洋昔搭檔與女友性愛片外流　精壯裸照曝光

快訊／大谷翔平連兩戰開轟　本季第51發全壘打出爐

快訊／大谷翔平連兩戰開轟　本季第51發全壘打出爐

大谷翔平5局無安打退場引發爭議　道奇嚴格管理方針獲美媒辯護

大谷翔平5局無安打退場引發爭議　道奇嚴格管理方針獲美媒辯護

張泰山出國被海關盯上！竟因「護照上沒頭髮」跟本人不一樣

張泰山出國被海關盯上！竟因「護照上沒頭髮」跟本人不一樣

大谷翔平MVP地位「一面倒」　羅伯斯：別因看膩而不投他

大谷翔平MVP地位「一面倒」　羅伯斯：別因看膩而不投他

大谷翔平季後賽「三刀流」困難重重　官網點出潛在問題

大谷翔平季後賽「三刀流」困難重重　官網點出潛在問題

根本打不到！美WBC總教練驚嘆大谷神級好投：球界前五水準

根本打不到！美WBC總教練驚嘆大谷神級好投：球界前五水準

大場面有望上演！ESPN預測鄧愷威21日先發　正面交鋒大谷翔平

大場面有望上演！ESPN預測鄧愷威21日先發　正面交鋒大谷翔平

大谷翔平50轟：代表獲勝的機率更高　舒瓦伯不斷「重播」炸裂影片

大谷翔平50轟：代表獲勝的機率更高　舒瓦伯不斷「重播」炸裂影片

【31刀奪命】18歲女友慘死　高大成：應判死刑！

熱門新聞

兄弟五人互看讓飛球落地　平野失眠自責又羞愧：我教了什麼樣的棒球

李洋昔搭檔與女友性愛片外流　精壯裸照曝光

快訊／大谷翔平連兩戰開轟　本季第51發全壘打出爐

大谷翔平5局無安打退場引發爭議　道奇嚴格管理方針獲美媒辯護

張泰山出國被海關盯上！竟因「護照上沒頭髮」跟本人不一樣

大谷翔平MVP地位「一面倒」　羅伯斯：別因看膩而不投他

讀者回應

﻿

熱門新聞

1兄弟五人互看讓飛球落地　平野羞愧

2李洋昔搭檔與女友性愛片外流　精壯裸照曝光

3大谷翔平連兩戰開轟！

4道奇嚴格管理大谷方針獲美媒辯護

5張泰山被海關盯上！竟因護照上沒頭髮

最新新聞

1吳念庭3安猛打扛3分砲　台鋼屠龍3連勝

2詹子賢MVP　遭潑水竟說：我還有口水

3凱樂奪生涯首勝超興奮

4古久保肯定凱樂首勝表現

5細節決定勝負！平野談陳俊秀很關鍵

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯必買商品

Threads推薦全聯必買商品

「文里補習班」開課啦！一起來品嘗網路上的熱門商品，看能不能找到最喜歡的那樣！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

鋒總為范國宸差點挑戰紀錄嘆息也肯定：最難三壘安打都打出來了

日籍女神桃子舞力全開！　360度翻身驚呆全場觀眾

【忘記跳舞啦】多慧沒跳三振舞　被球迷現場抓包笑翻XD

范國宸未能完全打擊嘆可惜　對胡智爲打擊率破五成驚訝：真的嗎？

#多慧 跳勝利舞凸槌2次尷尬反應超可愛～

【家寧妹認罪】一家4口僅她承認逃稅！ 父母神情凝重離去

【31刀奪命】18歲女友慘死　高大成：應判死刑！

【心情不好QQ】湘荷妹妹找爸爸奶音訴苦：今天跟同學吵架

【疑感情糾紛】台中18歲女大生最後身影！　赴「奪命約」半小時後遇死劫

盧廣仲戴假髮？笑：越戴越大頂　被拱出周邊「會認真考慮XD」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366