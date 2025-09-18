▲「外星人」力挺內馬爾！ 羅納度：他將是2026世界盃巴西的決定性力量。（圖／路透）



記者胡冠辰／綜合報導

巴西傳奇球星「外星人」羅納度（Ronaldo Nazário）近日談及國家隊前鋒內馬爾（Neymar），直言這位巴西史上最佳射手將會在2026世界盃扮演關鍵角色，並呼籲外界給予內馬爾更多耐心。

Happy birthday to Ronaldo Nazário, who turns 49 today:



Games: 616

Goals: 414

La Liga: 2

Supercopa: 2

World Cup: 2

Copa del Rey: 1

UEFA Cup: 1

FIFA World POTY: 3

Ballon d’Or: 2



Real Madrid Hall of Fame

Inter Hall of Fame



O Fenômeno. ???????? pic.twitter.com/UM8qcaZiuL [廣告]請繼續往下閱讀... September 18, 2025

現年33歲的內馬爾，自2023年10月在國家隊比賽中遭遇前十字韌帶傷勢後，便未再披上黃衫軍戰袍；巴西新任總教練安切洛蒂（Carlo Ancelotti）已多次強調，內馬爾「必須保持良好的身體狀態」，才會被納入徵召考慮。

羅納度則表示，內馬爾仍是巴西在世界盃的重要棋子：「巴西擁有的球員能達成任何目標，內馬爾可以，而且我相信他將會是世界盃的重要球員；所有人都希望看到100%狀態的內馬爾，這是安切洛蒂的期待，也是他自己想要的，在他的心裡，我看到了強烈的渴望，要參加世界盃並幫助巴西隊。」

Neymar Bolivia Brazil Bolivia pic.twitter.com/fQfJOrkUYk — Neymar Jr. Fan Research (@jahid_hasam) September 10, 2025

內馬爾今年一月與沙烏地阿拉伯豪門阿爾希拉爾（Al Hilal）解約後，選擇重返母隊桑托斯（Santos），企圖用實際表現證明自己；然而，他因大腿和肌肉傷勢接連缺席安切洛蒂上任後的前兩次國家隊徵召，加上桑托斯在巴甲賽場表現低迷，目前僅以1分之差勉強逃離降級區，讓批評聲浪持續擴大。

Neymar played and scored in his first ever match for Brazil in MetLife stadium, USA.



The 2026 World Cup final will be held in MetLife Stadium, USA. pic.twitter.com/tMybXRwq5H — Ney (@Neycromancer) September 9, 2023

對此，羅納度替內馬爾抱不平：「我希望他能恢復到100%狀態，他剛從重傷中復出，目前經歷的過程很自然──重新適應、找回比賽節奏。外界的批評過於誇大，但對他的期待永遠很高，這也是批評存在的原因，不過內馬爾很清楚自己必須做什麼，才能在世界盃時達到100%。」

巴西雖以資格賽第五名、28分結束南美區比賽，創下隊史最差晉級紀錄，但仍順利取得2026世界盃入場券；自2002年奪冠以來，巴西再未登頂，最近的一次突破是2014年本土世界盃獲得第4名。

The 2014 World Cup in Brazil was Neymar’s first major international tournament. The pressure was so big it felt like carrying the whole nation on his back at just 22. He was brilliant but famously suffered a terrible back injury in the QF against Colombia.pic.twitter.com/7W1IwiQA7w — COPA90 (@Copa90) June 13, 2022

身為兩屆世界盃冠軍得主的羅納度，對於安切洛蒂執掌的巴西隊充滿信心，他強調：「安切洛蒂是一個很棒的人，是團隊型教練，總能帶來和諧與動力。在戰術上，他非常出色，是一名足球贏家，安切洛蒂和這支國家隊具備了一切成功所需的條件。」