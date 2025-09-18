運動雲

Passion Sisters新單曲今曝光！融入台日韓　花朵舞驚豔球迷

記者王真魚／台北報導

成軍邁入第12年的【Passion Sisters】，今年再度帶來驚喜，宣布推出全新單曲《WE GOT YOU》，並於今、明兩天在台北大巨蛋首次公開發表。這首由金牌製作人陳冠甫操刀的作品，延續中信兄弟2025年度口號「進化」，在旋律與歌詞設計上更注入多國語言元素，展現PS持續國際化的應援能量。

峮峮分享錄音心情時說，「這首歌的旋律和歌詞都非常感動，無論是我還是其他學姐，如果細看歌詞，都會有很深的感觸。」值得一提的是，今年單曲首次加入日文與韓文歌詞，象徵不同世代、不同國籍的成員共同傳達熱情。歌詞中的日文「わくわく」（wakuwaku，代表興奮期待），韓文「두근두근」（dugeundugeun，心跳加速），與中文的「蹦蹦蹦」相互呼應，象徵著PS與象迷們一同心跳躍動、全力應援。

希希則直言，這首歌和球季氛圍緊密結合，「現在戰績緊張，這時候推出，正好能給球迷和球隊帶來力量。」首次參與錄音的芊芊也表示，歌詞寫進了學姐們對學妹的照顧，「就像彼此互相守護、為彼此加油打氣。」

今年Passion Sisters舞蹈編排備受矚目，每一次的主題日表演都受到球迷喜愛。今年舞蹈總監改由白白擔任，她也特別分享這次單曲編排細節。

白白坦言，這次準備過程相當緊湊，因為團隊同時還有多個主題日活動要兼顧，女孩們必須在有限時間內完成高強度練習，「編排上花了非常多心力，我和三位舞蹈老師一同討論，希望能讓舞蹈更符合歌詞意境。」

 由於單曲《WE GOT YOU》的節奏明快，歌詞內容豐富，如何讓動作與歌詞完美結合成為最大挑戰。白白舉例，在副歌「Passion, we got you, we got you」這句時，特別設計成先將雙手放在心口，再推出給觀眾，象徵從心底送出的支持與理解；而接下來的「waku waku」、「dugeundugeun」等橋段，則設計成應援般的呼喊和心跳動作，呈現女孩們從左外野到右外野齊聲應援、盡情歡呼的氛圍。

白白解釋，「這不僅是勝利時的喜悅，也代表即使遭遇挫敗，我們也會彼此接住，傳遞球迷與啦啦隊對球員最真摯的愛與支持。」

此外，開場畫面更是一大亮點。白白透露，為了呈現花朵綻放的意象，她光是這個畫面就修改了四次。「新生代成員站在中心，比出PS的招牌『S』手勢，周圍由歷代成員層層環繞，最後綻放成一朵花。」

這個設計象徵PS之所以能茁壯至今，正是因為一代代的團結與守護。白白強調，「我們希望呈現的不只是動感，而是一種溫暖、療癒的力量，讓這群可愛的女孩將熱情傳遞給每一位球迷。」

回顧歷年單曲，從2015年的〈蹦蹦跳〉到去年的〈Go! Passion Go!〉，PS每首歌都承載不同風格與時代氛圍。今年的《WE GOT YOU》則進一步融合團結與國際感，延續「最強應援團體」的形象。

Passion Sisters今、明兩日在大巨蛋比賽開場正式帶來《WE GOT YOU》舞台首秀。凡持有價內野門票的球迷，將可獲得PS準備的歌詞小卡，現場與啦啦隊一同大聲唱響，感受PS與象迷間最真摯的連結。

▲ Passion Sisters推全新單曲《WE GOT YOU》　融入中日韓歌詞大巨蛋首唱 。（圖／記者王真魚攝）

▲ Passion Sisters推全新單曲《WE GOT YOU》　融入中日韓歌詞大巨蛋首唱 。（圖／記者王真魚攝）

▲ Passion Sisters推全新單曲《WE GOT YOU》　融入中日韓歌詞大巨蛋首唱 。（圖／記者王真魚攝）

