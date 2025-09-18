兄弟獻引退禮！胡金龍許願總冠軍相見　幽默補刀讓陳江和揮手說不

記者王真魚／台北報導

統一獅老將胡金龍18日於大巨蛋中信兄弟主場接受退休致贈儀式，致詞時不忘幽默喊話，引爆全場笑聲與掌聲。他表示，「希望能在總冠軍戰和中信兄弟相見。」但重點是，「統一獅總冠軍！」

南英商工學長陳江和今天賽前代表兄弟致贈畫框，上面印有胡金龍生涯對戰兄弟的數據成績。

他致詞時幽默開場，「先跟金龍說辛苦了，他會有今天也是我造就的，那時球探真的是看錯人，他才有機會去道奇，辛苦啦！」隨後補上一句，「看起來他是學長，他的資歷真的是學長，我再請他好朋友學弟跟他講幾句話。」鄭凱文隨即上前獻上花束，3人合影留念。

事實上，胡金龍、陳江和情誼深厚。今年胡金龍宣布引退時，陳江和也曾驚喜現身記者會。當時胡金龍笑說，「當初去道奇簽約，是紅龜陪我一起去的，因為他怕我遇到詐騙集團。」

胡金龍獲得兄弟致贈的小禮物之後，感性表示，「謝謝你們的禮物，我放在心裡面。今年算是我最後一年，我希望我們總冠軍賽能跟中信兄弟相見。」隨後語帶幽默補上最關鍵的一句，「重點是統一獅總冠軍！」引爆全場笑聲，一旁的陳江和更急忙揮手打斷，連連暗示：「不行、不行！」

▲胡金龍退場感言喊「獅隊總冠軍」 陳江和急揮手：不行不行 。（圖／截自CPBL.TV）

