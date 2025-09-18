運動雲

格里沙姆雙響砲火力助陣　洋基10比5痛宰雙城奪連勝

▲格里沙姆（Trent Grisham）。（圖／達志影像／美聯社）

▲格里沙姆（Trent Grisham）。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

紐約洋基18日上午在明尼蘇達標靶球場展現火力，靠著重砲格里沙姆（Trent Grisham）單場雙響、繳出生涯新高的單季第33轟，加上打線多點開花，最終以10比5擊退雙城；雖然先發右投希爾（Luis Gil）狀態不穩，未能撐過5局就退場，但條紋軍仍憑藉強大火力鎖定勝利。

1局上洋基貝林傑（Cody Bellinger）在得點圈有人時把握機會，敲安建功助隊1比0先馳得點，2局下雙城靠著路易斯（Royce Lewis）敲安追平比數，隨後雙城再靠著暴投跑回超前分。

本季打出生涯年的格里沙姆，在3局上鎖定雙城先發布拉德利（Taj Bradley）93英哩失投Splitter，夯出本季第32轟幫助洋基2比2追平比數。

4局上條紋軍攻勢再起，一共灌進5分大局，其中多明格茲（Jasson Dominguez）二壘安打1分打點超前比數，緊接著格里沙姆掃出一發3分全壘打直飛右外野看台，幫助球隊擴大領先至6比2，最後萊斯（Ben Rice）因對方投手犯規跑回本壘，比分來到7比2。

5局下雙城反攻，面對希爾的投球，基斯查爾（Luke Keaschall）適時安打敲回1分，隨後李（Brooks Lee）滿壘敲安再打回2分，洋基及時換投止血，未讓傷害擴大，雙城追到5比7落後。

8局上洋基交易來的明星三壘手麥馬翰（Ryan McMahon）敲安助隊打下1分保險分，9局上貝林傑敲出賽季第29轟，將分差拉開到10比5；洋基最終就以5分差收下系列賽勝利與2連勝，目前他們在美聯外卡仍保持著2場領先，在美聯東區則以4場落後給藍鳥。

