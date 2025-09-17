道奇牛棚崩盤連敗　羅伯茲點出缺乏自信：要能放下過去、積極迎戰

▲道奇牛棚接連失手。（圖／路透）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

洛杉磯道奇今（17）日在主場迎戰費城人，大谷翔平投出5局無安打、無失分的壓制內容，可惜球隊牛棚在後段崩盤，終場以6比9落敗。總教練羅伯斯（Dave Roberts）賽後坦言，牛棚投手群「缺乏締造結果所需的自信」，並呼籲全隊盡快調整心態，迎接後續賽事。

本場比賽，道奇靠著大谷壓制對手前5局無失分，但6局由弗羅布萊斯基（Justin Wrobleski）接手後，連續被敲出5支安打失掉5分，恩里奎茲（Edgardo Enriquez）登板後也挨轟失分。8局下道奇追回2分比數6比6平手，9局上第6任投手崔南（Blake Treinen）再度遭敲3分砲，讓球隊最終吞敗。

[廣告]請繼續往下閱讀...

what a piece of shit in the neighbors yard blake treinen is, watched the dodgers tie the game getting 2 runs just to give up 3. pic.twitter.com/TBsxC2SRJA — unbiasedmedia (@unbiasedpicks) September 17, 2025

羅伯斯賽後談到牛棚時指出：「很明顯，他們現在缺乏自信，每個人都想做好、爭取機會，但在關鍵時刻卻無法投出該有的好球，也顯得過於保守。」

他強調，球員的心理狀態將決定接下來是否能重拾穩定性：「我相信他們的天賦，但就現階段而言，他們缺少持續產出結果所需的那份自信，在對上像費城人這樣的分區冠軍級強隊時，對方打者會持續給壓力，你如果無法穩定投出內容，遲早會被打爆。」

談到接下來的調整重點，羅伯斯強調心理層面的轉換：「我們陣中有不少經驗豐富的老將，也有些年輕球員本季表現很好，但關鍵在於，他們要能夠不要糾結於過去的失敗，要學會快速切換狀態，我認為這正是目前大家最難做到的。」

他勉勵球員：「要把今天當作新的一天、新的機會，帶著主動積極的心態迎戰，堅定地投出自己想投的球，不要害怕失敗。」

最後他補充：「現在我們沒有固定的角色定位，電話響起時，就要準備好上場，這點不會改變，所以，當機會來臨時，你就得帶著自信去面對，勇敢迎戰。」