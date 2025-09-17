運動雲

桃園盃／偶像林立！二刀流陳準猛打兼中繼拆彈　青溪5比4險勝關西

▲▼青溪國中陳準。（圖／桃園市桃園盃全國四級棒球錦標賽提供）

▲青溪國中陳準。（圖／桃園市桃園盃全國四級棒球錦標賽提供）

實習記者蘇嘉偉／桃園報導

2025桃園市第十屆桃園盃國際棒球錦標賽青少棒組今（17）日在平鎮棒球場火熱開打，青溪國中陳準單場繳出3安猛打，並在比賽後段接替先發投手登板順利守成，成為本場關鍵球員，帶領球隊5比4驚險擊敗關西國中。

剛開局青溪即展開攻勢，許傑凱、黃彥茗安打攻占得點圈，第5棒陳準登場擊出適時三壘安打，幫助球隊先手握2分領先；2局上，青溪林家其敲安，再靠開路先鋒林冠穎二壘安打追加1分。

比賽來到3局上，青溪火力不減，黃子誠安打後，陳準、林家其再次把握得分機會，敲出安打拿下2分，比數來到5比0絕對領先。

▲▼青溪國中陳準。（圖／桃園市桃園盃全國四級棒球錦標賽提供）

不過關西並未放棄比賽，4局下林連浩率先安打，隨後連續4棒黃偉喆二壘安打、林俊熙三壘安打、蔡翰菖一壘安打、張夢思一壘安打，青溪換上陳準拆彈，成功止血，不過仍讓關西單局猛攻3分，重燃奪勝希望。

5局下關西再度反撲，林連浩、黃偉喆連續敲安拿下重要1分，並把陳準打下場，青溪換上許傑凱關門，順利化解危機，終場青溪5比4險勝關西。

青溪教練賽後談到4局下，對方反撲時的調度，當時先發投手簡品澄遇到壘上有人的危機，青溪當機立斷換上陳準接手：「（陳準）是學長，比較有經驗、比較穩，所以都給他派這個位子。」

陳準除了在中段接手投球有好表現，今日在打擊端發揮更是亮眼，單場3支3包含1支三壘安打，教練對此坦言，陳準日前打擊狀況有些「斷電」，是直到上一場練習賽才調整到位。

教練也透露，其實過往陳準多擔任球隊中心棒次，但出現低潮後，便改由後段棒次出發：「他原本是打第4棒，狀況不好被往後，是最近調整得不錯才又往前，對他還蠻有期待，攻擊能力是算不錯的啦，只是有時候，嗯，會斷電。」

▲▼青溪國中陳準。（圖／桃園市桃園盃全國四級棒球錦標賽提供）

談到本場先發投手簡品澄，教練表示他是「省球一哥」，但今天有些狀況，導致中段出現危機，用球數因而偏高：「今天球都走在邊邊，就投比較多。」

賽後陳準表示，他認為自己打擊近況是好的，教練近期的協助調整很有幫助。另外他也提到，日前會離開球隊中心打線主要是因為擊球時常常「折到」，直接導致打擊內容不好。

被移到別的棒次，陳準表示心態其實沒有差異，他也透露，今日的比賽他心情非常放鬆，主因是平鎮棒球場是他的福地：「U15跟小馬選拔賽的時候，在這裡打很好。」

陳準是二刀流選手，他坦言自己比較偏好打擊，並透露自己的偶像是中華職棒樂天桃猿的隊長林立：「因為他打擊很好。」

