大谷翔平炸裂締造史上第一人！50轟＋50K雙里程碑寫傳奇

Shohei Ohtani crushes his 50th HR after throwing 5 no-hit innings earlier! pic.twitter.com/P3NfvGXp0c — MLB (@MLB) September 17, 2025

記者王真魚／綜合報導

洛杉磯道奇「二刀流」球星大谷翔平今天主場迎戰費城人，雙刀出鞘先發出賽，第8局第4打席轟出右外野全壘打，完成本季第50轟。不僅成為史上第6位連兩年單季達成50發全壘打的球員，投手身份所累積的50次三振，也締造大聯盟前所未見的「50轟＋50K」紀錄。

大谷的名字再度與傳奇並列。大聯盟史上能連兩年轟進50支全壘打的球員，僅有貝比・魯斯（Babe Ruth）、麥奎爾（Mark McGwire）、索薩（Sammy Sosa）、小葛瑞菲（Ken Griffey Jr.）、「A-Rod」羅德里奎茲（Alex Rodriguez），大谷則是第6人。

值得注意的是，麥奎爾、索薩與羅德里奎茲都曾承認使用增強肌肉藥物，對比之下，大谷成就更加珍貴。

本場比賽，大谷先發5局無安打無失分，送出6次三振，累積本季三振數已經突破50大關。加上這支第50轟，他成為大聯盟歷史上唯一一位能同時達成「單季50全壘打＋50三振」的球員，史無前例。

道奇隊本季第151場比賽，大谷便完成50轟，換算全年步調為53轟。與去年相比，他在9月19日、第153場比賽才達成50轟，今年則提早2場。去年大谷在9月19日對馬林魚的比賽曾單場3轟，9月後半共擊出7轟，今年若在最後衝刺期再次加速，有望刷新個人單季最多54轟的紀錄。

這支全壘打也是他自2024年8月5日以來對費城人擊出的第2轟。過去大谷面對大聯盟各隊，唯獨對費城人僅有1轟，這次也打破紀錄。至於在道奇球場，他本季已敲出第26轟，生涯累計達55轟。

Shohei Ohtani creates a new 50-50 club!



He's the first player in MLB history with 50 homers and 50 strikeouts in the same season pic.twitter.com/5jIiF3bv7i — MLB (@MLB) September 17, 2025

◆大谷翔平逐年全壘打數

• 2018年＝22轟

• 2019年＝18轟

• 2020年＝7轟

• 2021年＝46轟

• 2022年＝34轟

• 2023年＝44轟

• 2024年＝54轟

• 2025年＝50轟（截至目前，道奇）

▲大谷翔平。 （圖／達志影像／美聯社）