史庫柏爾緊繃無礙！　「更用力」對守護者爭奪分區王座

▲史庫柏爾上役提前退場。（圖／路透）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

底特律老虎王牌左投史庫柏爾（Tarik Skubal）在上一場登板提前退場後，球隊一度擔心他身體左側緊繃情形不樂觀，但如今鬆了一口氣。史庫柏爾昨（16）日於主場進行例行牛棚練投，過程順利無任何不適，若無意外，將如期於本周五對克里夫蘭守護者的系列賽最終戰登板。

該場對戰守護者的關鍵戰，被視為美聯中區爭冠的分水嶺，而史庫柏爾強勢回歸無疑是老虎隊的定心丸，總教練辛區（A.J. Hinch）表示，雖然先前的檢查已排除肋骨結構性損傷，但球隊仍希望觀察他在練投期間的恢復情況，才會最終確認先發安排。

史庫柏爾目前則顯得輕鬆許多：「比賽中的確有點擔心，但當我退場後冷靜下來，並接受完大多數的檢查後，其實就沒那麼在意了。」

他還透露，為了進一步測試自己身體狀況，練投時甚至刻意提高強度：「我可能還練得更用力一點，就為了確認自己真的沒問題，結果也證明沒事，所以一切都很好。」

從對戰成績來看，史庫柏爾堪稱守護者的剋星，本季他2度對戰守護者，共投16局無失分，只被敲出5支安打、無四死球、狂飆23次三振。5月26日一役他完投完封、飆出13K，最後一球更投出球隊自有《Statcast》以來最速的102.6英里速球，創下大聯盟先發投手最快球速紀錄。

截至目前，史庫柏爾本季已有13場先發至少投滿7局，守護者與皇家是唯二2支遭他2次壓制的球隊。自從去年美聯分區系列賽第5戰遭到滿貫砲擊後，他再也沒讓克里夫蘭得分。

「這系列賽肯定會很有看頭。」史庫柏爾說，「對方是支好球隊，我們之間總是能打出很精彩的比賽，會很有趣的！當然，希望我們能橫掃，照數學來說，如果真的橫掃，我們就能封王了。」