大谷翔平二刀流出擊　挑戰史上首見「50轟50K」力拚第2勝

▲道奇大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

道奇「二刀流」球星大谷翔平今在主場對費城人的比賽，掛帥先發並擔任1棒指定打擊。大谷距離史上第6位達成「連兩季50轟」僅差1支，本場比賽將力拚締造偉業。

大谷在前一戰（15 日）出賽3打數敲出1安打、選到2次保送，推進至本季最長的「連20場上壘」紀錄，但第50轟仍延後。另一方面，全壘打王的競爭顯得激烈，主要對手舒瓦伯已經轟出第53支全壘打，拉開至4支差距。今天大谷除了攻擊任務外，還要在投手丘親自壓制這位勁敵。

「投手大谷」此役是中10日再登板。他原本應於9月3日對海盜先發，卻因身體不適臨時取消；9月 5日對金鶯則因葛拉斯諾（Tyler Glasnow）臨時退場，改由大谷緊急登板。總教練羅伯斯解釋，「上次有點提前他的登板節奏，因此之後希望給他足夠休息。這場預計也會投5局，之後在例行賽可能還有1次先發。」

道奇在10月季後賽的計畫中，大谷將以先發為主，但球隊也不排除救援登板方案。這場比賽，大谷將追尋本季第2勝，目前他累計送出49次三振，也有機會同時達成「50 全壘打、50 三振」的罕見里程碑。

道奇雖高居國聯西區龍頭，但全聯盟勝率僅排第 3。若維持現況，即便拿下分區冠軍，季後賽仍需從外卡系列賽打起。東區的費城人已提前二連霸，戰績排名聯盟第 2，與道奇勝率差距達 5.5 場。剩餘兩場直接對決，道奇若能追近差距，才有望爭取從分區系列賽出線的資格。