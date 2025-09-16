胡金龍告別新莊收到退休禮　致詞感謝悍將4人「希望我退休快樂」

▲郭泰源送給胡金龍退休禮物。（圖／富邦悍將提供）

記者楊舒帆／新北報導

富邦悍將16日與統一獅在主場新莊球場交手，這是本季最後一次系列賽。賽前，富邦特別準備高爾夫球具袋，由副領隊郭泰源代表致贈今年宣布引退的胡金龍。

胡金龍致詞時表示，「謝謝悍將球團送我這麼好的禮物，也要謝謝大蕫（蔡明忠）、二董（蔡明興）、Chris（前領隊蔡承儒）、Joyce（總經理陳昭如），希望我退休快樂。」

胡金龍2020年因「胡弟事件」暫別球界，2022年轉戰統一獅重啟生涯，而新莊球場正是他職棒生涯留下許多珍貴紀錄的舞台。自2014年3月22日首次在新莊達成職棒生涯第100場出賽以來，胡金龍一路締造亮眼成績。2015年8月1日對中信兄弟，他在三、五局各從林英傑手中敲出全壘打，完成生涯第二度單場雙響砲；隔年4月3日再度於新莊上演單場雙響砲戲碼，這次是從王溢正手中分別轟出陽春砲與三分砲。

2017年5月14日，他於新莊一局上首打席就開轟，完成生涯第二度「首局首打席全壘打」的特殊紀錄。2018年3月31日，他在六局下從林其緯手中掃出陽春砲，不僅送回個人生涯第300分打點，也締造富邦球團史上第100轟。短短數日後，4月4日再於新莊完成生涯第500場出賽。

去年7月13日，他在新莊對戰富邦時於八局上代打登場，從李建勳手中擊出二壘安打，達成生涯第1200支安打，成為聯盟史上第19位達成此里程碑的球員。

截至16日賽前，胡金龍在新莊球場累計308支安打、22支全壘打，都是他生涯最多的單一場地數據，打擊率高達.341。

