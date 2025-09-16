運動雲

>

室友情深！「豪朋游」曝林哲瑄二軍睡客廳原因　推車驚喜巧思幕後

▲▼林哲瑄引退宣布記者會 豪朋友搞笑現身。（圖／記者王真魚攝）

▲林哲瑄引退宣布記者會 豪朋友搞笑現身。（圖／記者王真魚攝）

記者楊舒帆／新北報導

富邦悍將15日為林哲瑄舉辦引退記者會，「戴豪朋游」江國豪、陳仕朋、游霆崴驚喜登場，三人坐在飯店推行李的推車上，由戴培峰推進場，為林哲瑄帶來意想不到的驚喜。三人還分別穿上紅襪、遊騎兵與太空人的球衣，象徵林哲瑄曾效力過的美職球隊，相當用心。

江國豪還原當下的巧思，「原本打算躲在大箱子裡，像拆禮物一樣登場，結果剛好看到飯店有推行李的推車，而且還有布簾，覺得很適合，就臨時改成這個點子。」至於球衣的準備也相當臨時，「一開始只打算穿襯衫，後來突然想到可以穿代表學長美職生涯的三支球隊球衣，意義更大。」三件球衣由游霆崴的太太與江國豪的太太合力準備，江國豪笑說：「紅襪球衣很好找，但遊騎兵和太空人比較難，網購來不及，只能打電話問古著店。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

今年林哲瑄在二軍時，室友正好就是江國豪、陳仕朋與游霆崴三人，他們輪流上下二軍，江國豪透露：「學長習慣睡客廳，因為他說床會讓背部不舒服。」其實他們並不是今年才熟識，以前就常一起在宿舍相約吃砂鍋粥等美食。

回顧過去有林哲瑄鎮守外野的日子，江國豪直言：「投手都很安心，他的判斷很準，在中外野還會指揮左右外野，對學弟幫助很大。」在二軍期間，林哲瑄也會習慣請江國豪幫忙看打擊動作，「他會問我，自己想做到的細節有沒有做到。」即使無法上場比賽，他也會積極給予投手建議，彼此互相督促進步。

關鍵字： 棒球引退好友驚喜笑料

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

直擊！　「最年輕部長」求關聖帝君保佑

直擊！　「最年輕部長」求關聖帝君保佑

鄧愷威連K卡洛爾！先發4局5K失1分　巨人遭響尾蛇逆襲1比8落敗

鄧愷威連K卡洛爾！先發4局5K失1分　巨人遭響尾蛇逆襲1比8落敗

道奇擊敗巨人功臣來自休息區　蒙西鷹眼發覺對手「沒踩一壘」

道奇擊敗巨人功臣來自休息區　蒙西鷹眼發覺對手「沒踩一壘」

兄弟怎麼可能！？葉君璋驚聞二軍連3戰喊卡　古久保也認為值得探討

兄弟怎麼可能！？葉君璋驚聞二軍連3戰喊卡　古久保也認為值得探討

大谷翔平17日先發前最終調整　熱身時「前隊友化身保鑣」護駕

大谷翔平17日先發前最終調整　熱身時「前隊友化身保鑣」護駕

勇士新報價3年22.6億仍有球隊選項　庫明加：你們真想要我？

勇士新報價3年22.6億仍有球隊選項　庫明加：你們真想要我？

曾砲轟U18中華隊！巨人頭號新秀大聯盟首秀　鄧愷威先發盼添火力

曾砲轟U18中華隊！巨人頭號新秀大聯盟首秀　鄧愷威先發盼添火力

大谷翔平連續20場上壘！道奇延長賽失利　費城人連兩年分區封王

大谷翔平連續20場上壘！道奇延長賽失利　費城人連兩年分區封王

林哲瑄大方送萬元手套　陳真分享暖心故事

林哲瑄大方送萬元手套　陳真分享暖心故事

林哲瑄曝4月受傷萌生退意　首度回應「801事件」再被提起

林哲瑄曝4月受傷萌生退意　首度回應「801事件」再被提起

【撞到頭會痛到哭】提醒完學員後皮拉提斯老師下秒親身示範XD

熱門新聞

直擊！　「最年輕部長」求關聖帝君保佑

鄧愷威連K卡洛爾！先發4局5K失1分　巨人遭響尾蛇逆襲1比8落敗

道奇擊敗巨人功臣來自休息區　蒙西鷹眼發覺對手「沒踩一壘」

兄弟怎麼可能！？葉君璋驚聞二軍連3戰喊卡　古久保也認為值得探討

大谷翔平17日先發前最終調整　熱身時「前隊友化身保鑣」護駕

勇士新報價3年22.6億仍有球隊選項　庫明加：你們真想要我？

讀者回應

﻿

熱門新聞

1直擊！　「最年輕部長」求關聖帝君保佑

2鄧愷威連K台美混血卡洛爾

3道奇擊敗巨人功臣來自「休息區」

4兄弟二軍取消3戰　葉總驚問怎麼可能

5大谷翔平17日先發前最終調整

最新新聞

1樂天推大師兄復刻球衣　賽後還有驚喜

2胡金龍收到退休禮　致詞感謝悍將

3黃暐傑初先發硬碰魔神樂　古久保點評

4兄弟二軍取消3戰　葉總驚問怎麼可能

5室友情深！「豪朋游」曝林哲瑄二軍睡客廳原因

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

甜蜜復仇！U18台灣3比2勝韓國奪季軍　江庭毅安打+關鍵判決致勝

U18曾聖恩衝回致勝分「沒想滑壘怕撞捕手」　錯愕被趕出場

【性別檢測卡關】林郁婷無緣拳擊世錦賽！李洋：全力幫她爭取

【世代交替】Dirk比臉頰愛心熱擁天才狀元弗拉格

U18帕蘇拉二刀流亮相　142公里生涯最快球速壓制日本3上3下

【龔益霆首露面】三立前高層兒涉性侵！抵達北檢沉默不語

【應曉薇母女情深】女兒「希望跟阿北都順利回家」

婁峻碩.焦凡凡曬超音波照 我要當爸爸了!!!

【後照鏡變雪花頻道】以為壞了...夫妻轉頭一看....

#阿嬤 的巨大坐騎 「70kg #高山犬 」無奈跟鄰居抱怨調皮事XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366