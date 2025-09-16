室友情深！「豪朋游」曝林哲瑄二軍睡客廳原因　推車驚喜巧思幕後

▲林哲瑄引退宣布記者會 豪朋友搞笑現身。（圖／記者王真魚攝）

記者楊舒帆／新北報導

富邦悍將15日為林哲瑄舉辦引退記者會，「戴豪朋游」江國豪、陳仕朋、游霆崴驚喜登場，三人坐在飯店推行李的推車上，由戴培峰推進場，為林哲瑄帶來意想不到的驚喜。三人還分別穿上紅襪、遊騎兵與太空人的球衣，象徵林哲瑄曾效力過的美職球隊，相當用心。

江國豪還原當下的巧思，「原本打算躲在大箱子裡，像拆禮物一樣登場，結果剛好看到飯店有推行李的推車，而且還有布簾，覺得很適合，就臨時改成這個點子。」至於球衣的準備也相當臨時，「一開始只打算穿襯衫，後來突然想到可以穿代表學長美職生涯的三支球隊球衣，意義更大。」三件球衣由游霆崴的太太與江國豪的太太合力準備，江國豪笑說：「紅襪球衣很好找，但遊騎兵和太空人比較難，網購來不及，只能打電話問古著店。」

今年林哲瑄在二軍時，室友正好就是江國豪、陳仕朋與游霆崴三人，他們輪流上下二軍，江國豪透露：「學長習慣睡客廳，因為他說床會讓背部不舒服。」其實他們並不是今年才熟識，以前就常一起在宿舍相約吃砂鍋粥等美食。

回顧過去有林哲瑄鎮守外野的日子，江國豪直言：「投手都很安心，他的判斷很準，在中外野還會指揮左右外野，對學弟幫助很大。」在二軍期間，林哲瑄也會習慣請江國豪幫忙看打擊動作，「他會問我，自己想做到的細節有沒有做到。」即使無法上場比賽，他也會積極給予投手建議，彼此互相督促進步。