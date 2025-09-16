運動雲

酸菜魚配眼淚！陳真在餐廳看林哲瑄引退直播：學長一出來我就哭了

▲▼陳真不捨林哲瑄退休。（圖／截自富邦悍將官方頻道）

▲陳真不捨林哲瑄退休。（圖／截自富邦悍將官方頻道）

記者楊舒帆／新北報導

林哲瑄宣布引退，讓富邦悍將一票學弟紅了眼眶。陳真也自爆自己看引退記者會直播時，一邊吃酸菜魚、一邊默默落淚。

在祝福影片中，陳真送上押韻金句：「他一路遇到的事情，他是心裡很強壯的人，希望他退休後能喝他的『美式』，看他的『股市』，輕鬆做自己喜歡的事。」16日賽前受訪時，陳真笑說：「這是我想像學長退休的畫面，臨時想的啦！我們之前也有開玩笑過，他可以當全職投資人。」

日前林智勝完美完成退休戰，陳真與林哲瑄曾聊到此事，當時還不知道學長決定本季引退，他對林哲瑄說：「如果是你的話，我一定哭爆。」學長回應：「希望能陪你們久一點。」沒想到不久後，林哲瑄就在記者會上宣布引退，甚至向隊友道歉：「對不起，騙了你們。」

回憶起當時的心情，陳真說：「新聞一出來我就傳訊息問他，『你怎麼突然這樣。』」他笑著補充，引退記者會那天自己在外面用餐，原本以為藉著外在環境能稍微沖淡悲傷，「結果直播一開，眼眶馬上紅了，學長一走出來我就哭了，一直拿衛生紙擦眼淚，店員可能還想說，這碗酸菜魚有這麼好吃嗎？好吃到流眼淚！」

一路以來受到林哲瑄的照顧，陳真感性表示：「腦海裡跑馬燈閃過很多畫面，完全沒有想到他會這麼快退休。」他回憶，12日賽前練習拍攝祝福影片時，還以為沒有學長在現場應該能控制情緒，「結果一看到攝影機就受不了，眼睛直接泛淚，如果記者會真的要我到場，那我一定從頭哭到尾，臉可能根本沒辦法擺好。」

守備時常遇到問題的陳真，總能從林哲瑄那裡獲得「雞湯」鼓勵。他說：「我每次問他『我還有什麼做不好？』，他都會回，『已經比以前好很多了，繼續保持。』」林哲瑄總是先了解學弟失誤當下的想法與心情，再給予建議。

陳真最崇拜的，正是林哲瑄的拚勁與判斷球路徑的能力，「他的判斷真的跟一般人不一樣，他也一直教我，這幾年我慢慢體會，也越來越有自信。」

關鍵字： 棒球富邦悍將退休感性學長

