前NBA狀元被爆恐29歲退休　失業中西蒙斯「一字」回應

記者游郁香／綜合報導

前選秀狀元、3屆全明星西蒙斯（Ben Simmons）因遲遲未找到新東家，外界盛傳他可能在29歲便提前退役。不過，西蒙斯今（16）日透過社群媒體回應，直接用「沒有」一詞駁斥退役謠言，表態自己的職業生涯還沒結束。

西蒙斯日前在Instagram上傳多張休賽季在澳洲的生活照，分享遠離球場的自在時光。有球迷留言問他是否已經「掛靴」，他立刻簡短回覆「沒有」，終結退役臆測。先前《紐約郵報》報導他「考慮退休」，加上與籃網完成買斷後，短暫效力快艇表現低迷，才讓這傳聞持續延燒。

▲▼西蒙斯迎來快艇首秀；快艇哈登。（圖／達志影像／美聯社）

▲西蒙斯（左）回到澳洲度假，澄清退役傳聞。（圖／達志影像／美聯社）

西蒙斯上季替快艇出賽18場，場均僅有2.9分、3.8籃板、3.1助攻，在季後賽更被徹底邊緣化。相較於初入聯盟時的光芒，他2017年曾拿下年度最佳新秀，之後3度入選全明星賽，還入選過年度防守第一隊與最佳陣容，如今已今非昔比。

自2021-22賽季以來，西蒙斯僅出賽108場，場均數據掉到5.9分、5.8籃板、5.8助攻。儘管今夏傳出尼克、塞爾提克與國王都有意網羅，甚至一度有機會與七六人重修舊好，但最終都未獲正式合約。經紀人李（Bernie Lee）更因他拒絕尼克的邀約而選擇走人，讓他的未來更添不確定性。

隨著新賽季訓練營將近，西蒙斯仍是自由球員。是等待NBA再給一次機會，還是考慮轉戰海外，他已經表態「不會退役」，一切靜待時間給答案。

▲籃網西蒙斯可能被買斷。（圖／達志影像／美聯社）

▲西蒙斯仍未找到新東家，未來動向備受關注。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA西蒙斯籃網快艇七六人

﻿

