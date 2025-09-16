運動雲

>

鄧愷威連K卡洛爾！先發4局5K失1分　巨人遭響尾蛇逆襲1比8落敗

▲鄧愷威。（圖／達志影像／美聯社）

▲鄧愷威。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

舊金山巨人台灣投手鄧愷威16日（台灣時間）先發對戰響尾蛇，主投4局被敲2支安打，送出5次三振，失1分非責失分，用73球退場，其中45球為好球，最終無關勝敗。

首局鄧愷威連續保送佩爾多莫（Geraldo Perdomo）、馬堤（Ketel Marte），隨後面對台美混血強打卡洛爾（Corbin Carroll），纏鬥到第7球，靠著外角95.1英里（約153公里）的直球讓對手揮空三振。接著又三振莫雷諾（Gabriel Moreno）。雖然跑者靠盜壘推進至三壘，但鄧愷威在牽制時發生暴傳，讓響尾蛇先馳得點，隨後再以三振結束半局。

2局上，鄧愷威迅速回穩，先靠兩個滾地球抓下出局數，再三振麥肯（James McCann），完成三上三下。3局上1出局後遭佩爾多莫擊出安打，不過隨即以飛球解決馬堤，並再次三振卡洛爾。4局上1出局後被亞歷山大（Blaze Alexander）敲安，但隨後連續解決兩名打者，成功化解危機。

[廣告]請繼續往下閱讀...

巨人則在3局上靠施密特（Casey Schmitt）轟出全壘打扳平比數，形成1比1。

然而，響尾蛇6局下展開猛攻，卡洛爾先敲出二壘安打開路，巨人更換第三任投手仍無法止血，佩古羅（Joel Peguero）連續投出兩次保送又被敲安。換投後，勞拉（Jordan Lawlar）敲出二壘安打，隨後麥肯再轟出兩分砲，單局灌進6分，以7比1反超。8局下，佩爾多莫再補上安打追加保險分。最終響尾蛇以8比1擊敗巨人。

此戰響尾蛇開路先鋒佩爾多莫猛打賞，繳出2打點、1得分外加2次保送，表現最為亮眼。巨人方面則僅有施密特獨撐場面，包辦全隊僅有的兩支安打。

關鍵字： 棒球鄧愷威巨人響尾蛇MLB

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

直擊！　「最年輕部長」求關聖帝君保佑

直擊！　「最年輕部長」求關聖帝君保佑

鄧愷威連K卡洛爾！先發4局5K失1分　巨人遭響尾蛇逆襲1比8落敗

鄧愷威連K卡洛爾！先發4局5K失1分　巨人遭響尾蛇逆襲1比8落敗

道奇擊敗巨人功臣來自休息區　蒙西鷹眼發覺對手「沒踩一壘」

道奇擊敗巨人功臣來自休息區　蒙西鷹眼發覺對手「沒踩一壘」

大谷翔平17日先發前最終調整　熱身時「前隊友化身保鑣」護駕

大谷翔平17日先發前最終調整　熱身時「前隊友化身保鑣」護駕

林哲瑄大方送萬元手套　陳真分享暖心故事

林哲瑄大方送萬元手套　陳真分享暖心故事

曾砲轟U18中華隊！巨人頭號新秀大聯盟首秀　鄧愷威先發盼添火力

曾砲轟U18中華隊！巨人頭號新秀大聯盟首秀　鄧愷威先發盼添火力

瑞典「鳥人」破撐竿跳世界紀錄　田徑世錦賽奪金

瑞典「鳥人」破撐竿跳世界紀錄　田徑世錦賽奪金

勇士新報價3年22.6億仍有球隊選項　庫明加：你們真想要我？

勇士新報價3年22.6億仍有球隊選項　庫明加：你們真想要我？

台灣隊長游能茗為U18錯過美國大學首球季：國手初體驗意義重大

台灣隊長游能茗為U18錯過美國大學首球季：國手初體驗意義重大

林哲瑄曝4月受傷萌生退意　首度回應「801事件」再被提起

林哲瑄曝4月受傷萌生退意　首度回應「801事件」再被提起

【根本地獄級挑戰】她照導航走竟開到無護欄懸崖山路！

熱門新聞

直擊！　「最年輕部長」求關聖帝君保佑

鄧愷威連K卡洛爾！先發4局5K失1分　巨人遭響尾蛇逆襲1比8落敗

道奇擊敗巨人功臣來自休息區　蒙西鷹眼發覺對手「沒踩一壘」

大谷翔平17日先發前最終調整　熱身時「前隊友化身保鑣」護駕

林哲瑄大方送萬元手套　陳真分享暖心故事

曾砲轟U18中華隊！巨人頭號新秀大聯盟首秀　鄧愷威先發盼添火力

讀者回應

﻿

熱門新聞

1直擊！　「最年輕部長」求關聖帝君保佑

2鄧愷威連K台美混血卡洛爾

3道奇擊敗巨人功臣來自「休息區」

4大谷翔平17日先發前最終調整

5林哲瑄送萬元手套　陳真分享故事

最新新聞

1大谷翔平連續20場上壘　道奇延長賽失利

2戴資穎化身戒菸大使　呼籲尋求專業

3鄧愷威連K台美混血卡洛爾

4前狀元被爆恐29歲退休　西蒙斯回應

5李多慧化身台北101觀景台一日店長

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

甜蜜復仇！U18台灣3比2勝韓國奪季軍　江庭毅安打+關鍵判決致勝

U18曾聖恩衝回致勝分「沒想滑壘怕撞捕手」　錯愕被趕出場

【性別檢測卡關】林郁婷無緣拳擊世錦賽！李洋：全力幫她爭取

【世代交替】Dirk比臉頰愛心熱擁天才狀元弗拉格

U18帕蘇拉二刀流亮相　142公里生涯最快球速壓制日本3上3下

婁峻碩.焦凡凡曬超音波照 我要當爸爸了!!!

【應曉薇母女情深】女兒「希望跟阿北都順利回家」

【龔益霆首露面】三立前高層兒涉性侵！抵達北檢沉默不語

#阿嬤 的巨大坐騎 「70kg #高山犬 」無奈跟鄰居抱怨調皮事XD

【後照鏡變雪花頻道】以為壞了...夫妻轉頭一看....
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366