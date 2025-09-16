鄧愷威連K卡洛爾！先發4局5K失1分　巨人遭響尾蛇逆襲1比8落敗

▲鄧愷威。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導



舊金山巨人台灣投手鄧愷威16日（台灣時間）先發對戰響尾蛇，主投4局被敲2支安打，送出5次三振，失1分非責失分，用73球退場，其中45球為好球，最終無關勝敗。

首局鄧愷威連續保送佩爾多莫（Geraldo Perdomo）、馬堤（Ketel Marte），隨後面對台美混血強打卡洛爾（Corbin Carroll），纏鬥到第7球，靠著外角95.1英里（約153公里）的直球讓對手揮空三振。接著又三振莫雷諾（Gabriel Moreno）。雖然跑者靠盜壘推進至三壘，但鄧愷威在牽制時發生暴傳，讓響尾蛇先馳得點，隨後再以三振結束半局。

2局上，鄧愷威迅速回穩，先靠兩個滾地球抓下出局數，再三振麥肯（James McCann），完成三上三下。3局上1出局後遭佩爾多莫擊出安打，不過隨即以飛球解決馬堤，並再次三振卡洛爾。4局上1出局後被亞歷山大（Blaze Alexander）敲安，但隨後連續解決兩名打者，成功化解危機。

巨人則在3局上靠施密特（Casey Schmitt）轟出全壘打扳平比數，形成1比1。

然而，響尾蛇6局下展開猛攻，卡洛爾先敲出二壘安打開路，巨人更換第三任投手仍無法止血，佩古羅（Joel Peguero）連續投出兩次保送又被敲安。換投後，勞拉（Jordan Lawlar）敲出二壘安打，隨後麥肯再轟出兩分砲，單局灌進6分，以7比1反超。8局下，佩爾多莫再補上安打追加保險分。最終響尾蛇以8比1擊敗巨人。

此戰響尾蛇開路先鋒佩爾多莫猛打賞，繳出2打點、1得分外加2次保送，表現最為亮眼。巨人方面則僅有施密特獨撐場面，包辦全隊僅有的兩支安打。