台灣隊長游能茗為U18錯過美國大學首球季：國手初體驗意義重大

▲▼U18隊長游能茗代為接收運動部長李洋賀電。（圖／記者楊舒帆攝）

▲U18隊長游能茗代為接收運動部長李洋賀電。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／綜合報導

U18中華隊隊長游能茗在結束世界盃後，將赴美展開大學生活，就讀美國華盛頓州立大學。其實他為了參與生涯首次國際賽，放棄了一個球季，無法一入學就打比賽，但他不後悔這個決定，認為首次國家隊資歷意義重大。

由於美國規定要有完整學分才能出賽，所以他將錯過秋季賽事，最快要等到明年春季才能開始比賽。游能茗說：「本來也有思考先適應生活與課程，剛好入選U18，所以先專注在比賽，對我來說意義重大。第一次入選國家隊，是一種榮耀。」

游能茗畢業於內城國小與內城國中，一路由李寧教練拉拔成長。李寧回憶，他是國小球隊的創隊元老之一，「9個位置裡，捕手是最不會被天賦限制的，他很努力，人格很穩定，場上反應與領導力也不錯，是傾聽型的隊長，能給隊友安定感。」

李寧也爆料：「他勝負欲非常強，常常輸球就哭，而且是練球狂，必須要阻止他練習才會停下來。」游能茗也承認會哭，「因為真的很想贏！長大後想贏的心不變，但會更看重過程與內容，只要過程做好，結果不會太差。」

內城國中是非傳統球隊，放學後才練球。游能茗說：「上課就認真上，該練球時就好好專心，每一次都把握，做好課業與棒球的分配。」高中就讀西苑高中時，與隊內主戰捕手焦子杰競爭，他更多時間練習外野，也讓他在這次U18世界盃能勝任更多角色。

扛下U18隊長重任，游能茗享受責任帶來的壓力，做好自己本分，並珍惜赴美前最後一次與中華隊隊友相處的時光。具備英文能力的他，也把握機會與各國好手交流，「隊長一起拍形象照時，有跟美國隊長艾默森（Grady Emerson）聊天，他人很NICE，從談吐之中感受到很有自信。」

游能茗透露，在世界盃看到各國好手，「我們有贏過別人的地方，也有很多值得學習的地方。日本的團隊精神很好，美國球風則是150公里的投手滿地跑。」對美國隊第一打席印象深刻，「那位左投真的很強，雖然最後被三振，但拿出最有自信的揮棒，對決的過程滿開心的，期待未來還有機會再對決。」

關鍵字： U18游能茗中華隊棒球美國大學

