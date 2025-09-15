運動雲

胡金龍來電：怎麼那麼快退？笑虧台股大漲　林哲瑄幽默回應

▲▼ 林哲瑄 。（圖／記者王真魚攝）

▲林哲瑄宣布引退，今出席記者會。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／台北報導

富邦悍將外野手林哲瑄本季結束後將高掛球鞋，消息震撼中職。昔日戰友胡金龍得知後直曾向媒體妙回：「看來台股大漲......。」對此，林哲瑄今回應，感謝學長多年照顧，也笑著補充，「沒有啦，是美股。」

林哲瑄透露，宣布引退後，胡金龍很快就打電話給他，「他問我怎麼這麼快退？你還可以打啊，幹嘛這樣？」自己則回應，早已經思考許久，最後還是決定卸下球員身份，專心幫助更多學弟。「他就笑說，啊你是因為台股大漲吧？我說沒有，是美股的股票好。」

談到昔日兩位學長林智勝、胡金龍都在今年相繼引退，林哲瑄感性直言，「沒想到會跟兩位學長同一年退休。」他進一步表示，從高中時期開始，胡金龍就一直很照顧他，「他旅外結束回台，休賽季都會特地來指導我們，給我們很多建議與幫助。後來我們到美國打球，如果剛好碰到，他也會主動約我們一起吃飯，總是很照顧學弟。」

即便多年過去，胡金龍始終沒有改變，林哲瑄說，「回來中職之後，他還是一樣，很關心我們，給我們支持。這16年的職業生涯，我真的非常感謝這兩位學長，一直都是我學習的對象。」

林哲瑄也笑說，胡金龍第一時間就打電話關心，還開玩笑問他是不是因為「台股大漲」才選擇退休，他則幽默回應，「沒有啦，是美股的股票好。」

談到未來，林哲瑄強調，運動員必須習慣面對失敗，「棒球是一個很高機率失敗的運動，所以我們要不斷強化心理，讓自己更堅強，才有機會得到最後的勝利果實。」

他認為，接下來雖然不再以球員身份在場上，但角色並沒有改變，「我希望能夠用這個身分協助更年輕的選手，幫助他們成長，帶領富邦悍將拿下隊史第一座總冠軍。」

