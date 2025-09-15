林郁婷參賽權益問題　李洋曝雙方已連繫：運動部全力支持她

文／中央社

巴黎奧運拳擊金牌選手林郁婷原定9月赴英國參加世界拳擊錦標賽，性別檢測文件卻未獲主辦單位世界拳擊聯盟（World Boxing）明確回覆。為避免風險，中華拳擊協會決定不派她參賽。運動部長李洋今天表示，先前有聯繫林郁婷，運動部全力支持林郁婷做該有的爭取。

▲李洋出席立法院女子運動外交促進會簽署記者會，回應拳后林郁婷參賽權益問題。（圖／記者周宸亘攝，下同）

李洋上午出席並見證立法院女子運動外交促進會跟國際婦女與運動工作小組（IWG）代表，共同簽署「2014布萊頓暨赫爾辛基女性與運動宣言」，會後接受媒體訪問。

總統賴清德日前說，李洋為了接任運動部長捨棄了千萬代言。媒體詢問，部分平台現仍能看到他的代言廣告，李洋說，他在第一次被徵詢入閣時，就已經婉拒9月後的商業邀約活動，人事公布後便立即與廠商洽詢相關法規，目前所有心力都專注在自己崗位上，未來也希望幫助所有運動員爭取權益。

媒體追問，如何協助林郁婷性別檢測，李洋說，上上週他到國家運動訓練中心時，就和林郁婷及教練聯繫，運動部會全力支持林郁婷做該有的爭取。

至於立法院女子運動外交促進會會長黃捷提及，北投國中女子壘球隊8月勇奪2025貝比魯斯聯盟U16女子壘球世界錦標賽冠軍，卻未能與拿下世界少棒聯盟（LLB）錦標賽冠軍的東園國小少棒隊一樣，獲得總統賴清德接見。李洋表示，未來一定會讓男女平權，不會讓類似情形再發生。