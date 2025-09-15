林哲瑄曝4月受傷萌生退意　首度回應「801事件」再被提起

▲范國宸、林哲瑄 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／台北報導

富邦悍將外野手林哲瑄今召開引退記者會，首度公開談到真正萌生退意的時刻。他透露是在本季4月因傷下二軍，「運動員受傷，心裡特別難受，當時就有點想法。」

他苦笑說，甚至一度對太太開玩笑說要引退，「結果她以為我只是隨口說，其實心裡很煎熬。」經過漫長復健，直到7月最終下定決心，並在與家人、經紀公司討論後，正式拍板在球季結束後掛靴。

同時，林哲瑄也首度回應「801旅事件」再度被提起。今年5月，昔日隊友林益全在新書中重談2017年風波，點出當時他曾在社群媒體以「原來在台灣贏得金手套是不需要撲球的！」為文，認為守備積極性不足。林益全在書中直言，這樣的公開發文並非正常溝通管道，會造成團隊壓力。

事實上。林哲瑄私底下相當受歡迎，受到球團、教練團以及隊友愛戴。面對舊事再度被重提，林哲瑄今首度回應，選擇淡然以對，「我覺得那就是歷史，不會多講什麼。」他強調，未來希望以新的角色幫助年輕悍將成長，「就像我剛剛說的，這一切都過去了，不會想太多，專注角色轉換，幫助更多年輕選手。」

林哲瑄也哽咽說道，「最大遺憾就是沒辦法用球員身份幫助球團拿到冠軍。」希望未來在新的身份下，能夠幫球團拿到隊史第一座冠軍。