字母哥轟30＋17率希臘奪歐錦賽銅牌　直呼「生涯最偉大成就」

記者游郁香／綜合報導

「字母哥」安戴托昆博（Giannis Antetokounmpo）昨晚在歐錦賽銅牌戰豪取30分、17籃板，率隊以92比89力退芬蘭，奪下自2009年以來的首面歐錦賽獎牌。這面銅牌對他意義非凡，他賽後感動表示，這是他生涯中最偉大的成就之一。

▲字母哥安戴托昆波率希臘贏得歐錦賽銅牌。（圖／取自FIBA官網）

字母哥直言，雖然自己曾奪下NBA總冠軍與MVP，但「代表國家隊、代表那1200萬為這支球隊呼吸、生活的人，這種感覺完全不同。」他直呼，「這可能是我人生最大的成就。」這也是希臘隊史第6度登上歐錦賽頒獎台，隊史累積2金、1銀、3銅。

此役希臘一度領先17分，終場前不到兩分鐘仍握有11分優勢，但芬蘭瘋狂反撲。最後5秒，瓦爾托寧（Elias Valtonen）站上罰球線，有機會追平比數，卻在第3罰失手，隨後字母哥抓下籃板並兩罰全中，徹底鎖定勝局。

芬蘭方面，效力於猶他爵士的馬卡南（Lauri Markkanen）攻下19分、10籃板，仍無力改寫戰局。

希臘本屆在4強遭土耳其重創，最終以銅牌作收；德國則擊退芬蘭闖進決賽，並在金牌戰險勝土耳其，完成世界盃與歐錦賽的「雙冠」壯舉。

▲字母哥兄弟聯手奪下歐錦賽銅牌。（圖／取自FIBA官網）