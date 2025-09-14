運動雲

德甲龍頭拜仁聯賽5比0痛扁漢堡　孔帕尼盛讚：這場比賽幾乎有慶典的味道

▲德甲龍頭拜仁聯賽5比0痛扁漢堡　孔帕尼盛讚：這場比賽幾乎有慶典的味道。（圖／路透）

▲德甲龍頭拜仁聯賽5比0痛扁漢堡　孔帕尼盛讚：這場比賽幾乎有慶典的味道。（圖／路透）

記者胡冠辰／綜合報導

德甲豪門拜仁慕尼黑在南北對決中展現強大實力，14日凌晨在安聯競技場以5比0大勝升班馬漢堡，豪取聯賽3連勝，並以14比2的進球差鞏固積分榜龍頭。

比賽前夕，安聯球場外揭幕了拜仁傳奇「足球皇帝」貝肯鮑爾（Franz Beckenbauer）的銅像，吸引大批球迷朝聖；滿場觀眾在開賽前高唱隊歌，南看台舉起超過14000片紅白拼貼，營造震撼氣氛。

比賽開場拜仁就迅速展現進攻火力；第3分鐘格納布里（Serge Gnabry）於右路小角度勁射，擊中橫樑下緣後彈入球門，率先破門。

第9分鐘拜仁攻勢再起，帕夫洛維奇（Aleksandar Pavlović）在與凱恩（Harry Kane）配合後推射得手，拜仁將領先優勢擴大至2比0。

上半場第26分鐘，漢堡後衛禁區手球，主裁判經VAR確認後判給拜仁點球，凱恩穩穩命中，拜仁3比0領先；僅僅3分鐘後第29分鐘，迪亞斯（Luis Díaz）接應基米希（Joshua Kimmich）自由球遠射，皮球經折射入網，他也助隊取得4比0遙遙領先。

下半場第62分鐘，凱恩在本方禁區斷球後一路推進，與隊友連續傳切配合，最終完成梅開二度，拜仁最終將比分鎖定在5比0，拿下比賽。

拜仁主帥孔帕尼（Vincent Kompany）對全隊表現給予高度評價：「0封、5球，這場比賽很強勢，球場氛圍太棒了，幾乎有慶典的味道；球員們努力的成果值得這樣的勝利，我們在上半場表現完美，下半場雖然稍微放慢，但依舊控制比賽，並再添一球，球隊的默契正在提升，這些勝利是辛勤工作的成果。」

拜仁隊長諾伊爾（Manuel Neuer）指出球隊在高強度比賽中的專注力：「我們非常專注，踢出漂亮的進球，還能在下半場調整陣容，對未來的歐冠比賽有幫助；重要的是保持專注到最後，爭取零封對手，同時繼續追求進球，許多球員剛從國家隊回來，能夠在4比0領先時進行輪換，對球隊很重要。」

開場3分鐘便先拔頭籌的格納布里賽後直言狀態出色：「我們之間的配合很好，傳球流暢，彼此默契十足，今天我狀態正好，射門也非常幸運；老實說我自己也不知道為什麼會選擇這樣的射門，但球就是進了，現在我健康、充滿信心，感覺狀態正佳。」

