運動雲

>

右手手指傷癒歸隊　詹子賢相隔一個半月重返一軍

▲右手手指傷癒歸隊　詹子賢相隔一個半月重返一軍。（圖／中信兄弟提供）

▲右手手指傷癒歸隊　詹子賢相隔一個半月重返一軍。（圖／中信兄弟提供）

記者胡冠辰／台北報導

中信兄弟14日在台北大巨蛋交手樂天桃猿，陣中主戰外野手詹子賢因右手食指受傷，自7月29日下放二軍休養後，歷經一個多月終於痊癒，賽前正式歸隊回到一軍名單。

詹子賢透露，當初比賽中不慎弄傷傳球用的右手食指，一度無法正常發揮，不得不暫別一軍，他坦言，這次傷勢能在短時間內復原已算幸運：「我覺得一個多月能回來算蠻快的，平常有吃一些含膠質的東西，加上我比較不怕痛，就提早開始練球，怕休太久回來會落差太大。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

在二軍調整期間，他保持出賽維持比賽感覺，不過兄弟近期傷兵潮嚴重，甚至曾在12日因人手不足而取消二軍比賽，讓他苦笑：「我想要透過二軍比賽調整，結果反而遇到比賽停掉的情況，真的有點無奈。」

儘管如此，詹子賢表示身體狀況已經恢復，實戰只差找回一軍節奏，他也自嘲說：「回來也不知道能不能揮得到球。」

但他強調自己在二軍期間天天關注一軍戰況，「不管一軍、二軍都打得很辛苦，因為傷兵真的很多，但大家都有撐住，還算不錯。」

隨著詹子賢重返陣中，預計能為中信兄弟在關鍵後段賽程補上火力，也盼望能為因傷兵壓力不小的球隊注入即時戰力。

▲中信兄弟詹子賢。（圖／記者胡冠辰攝）

▲中信兄弟詹子賢。（圖／記者胡冠辰攝）

關鍵字： 中信兄弟中華職棒詹子賢

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／甜蜜復仇！U18台灣3比2勝韓國奪季軍　關鍵判決致勝

快訊／甜蜜復仇！U18台灣3比2勝韓國奪季軍　關鍵判決致勝

關鍵改判奪季軍！U18教頭：韓國捕手阻擋、曾聖恩逐出場將申訴

關鍵改判奪季軍！U18教頭：韓國捕手阻擋、曾聖恩逐出場將申訴

U18曾聖恩衝回致勝分「沒想滑壘怕撞捕手」　錯愕被趕出場

U18曾聖恩衝回致勝分「沒想滑壘怕撞捕手」　錯愕被趕出場

齊名邦茲！索托賽季40轟達陣　還寫大聯盟史上第一人紀錄

齊名邦茲！索托賽季40轟達陣　還寫大聯盟史上第一人紀錄

快訊／U18台韓季軍戰先發打序出爐　江庭毅回歸蹲捕搭檔劉任右

快訊／U18台韓季軍戰先發打序出爐　江庭毅回歸蹲捕搭檔劉任右

大谷翔平49轟出爐！道奇本季最遠全壘打　挑戰連2年突破50大關

大谷翔平49轟出爐！道奇本季最遠全壘打　挑戰連2年突破50大關

桃猿大巨蛋30212人進場　改寫隊史主場觀眾新高

桃猿大巨蛋30212人進場　改寫隊史主場觀眾新高

U18季軍戰劉任右再戰韓國！小心對手最穩9棒火力　轉播資訊看這裡

U18季軍戰劉任右再戰韓國！小心對手最穩9棒火力　轉播資訊看這裡

突襲安打+三壘安打　U18兄弟首輪蔡琞傑手癢想登板：盼復仇韓國

突襲安打+三壘安打　U18兄弟首輪蔡琞傑手癢想登板：盼復仇韓國

U18蘇嵐鴻學達比修滑球　突改側投飆破151引美日球探關注

U18蘇嵐鴻學達比修滑球　突改側投飆破151引美日球探關注

【出動三輛紅斑馬】高雄女騎車闖國道！　一路往北狂飆20公里

熱門新聞

快訊／甜蜜復仇！U18台灣3比2勝韓國奪季軍　關鍵判決致勝

關鍵改判奪季軍！U18教頭：韓國捕手阻擋、曾聖恩逐出場將申訴

U18曾聖恩衝回致勝分「沒想滑壘怕撞捕手」　錯愕被趕出場

齊名邦茲！索托賽季40轟達陣　還寫大聯盟史上第一人紀錄

快訊／U18台韓季軍戰先發打序出爐　江庭毅回歸蹲捕搭檔劉任右

大谷翔平49轟出爐！道奇本季最遠全壘打　挑戰連2年突破50大關

讀者回應

﻿

熱門新聞

1快訊／U18台灣3比2勝韓國奪季軍

2關鍵改判奪季軍！U18教頭：韓國捕手阻擋

3曾聖恩衝回致勝分　錯愕被趕出場

4大都會索托賽季40轟達陣

5快訊／U18台韓季軍戰先發打序出爐

最新新聞

1太空人6比2擊退勇士

2核彈頭大谷障礙誕生！逼近百年紀錄

3德甲龍頭拜仁聯賽5比0痛扁漢堡

4U18許書誠季軍戰雪恥　感性告白我愛隊友

5史考特大比分登板！羅伯斯為了重置

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

中信點亮下半季封王數字M13　許庭綸首轟獻給天上阿嬤

羅戈穩投、許庭綸挹注生涯首轟　平野惠一賽後肯定球隊逆轉氣勢

林子豪看挑戰霧煞煞　賽後才知追問智傑：那...你有踩嗎？

獅驚險逆轉龍隊　林岳平盼的關鍵一局出現了：鏞基選球開啟攻勢

突襲安打+三壘安打　U18兄弟首輪蔡琞傑手癢想登板：盼復仇韓國

【燒成火海】聯結車自撞！油箱噴飛爆炸 火光瞬間吞沒

【借踩一下】博美為上沙發 竟將爸爸當梯子XD

【出動三輛紅斑馬】高雄女騎車闖國道！　一路往北狂飆20公里

【你好 我吃一口】主人挑釁烏龜 下一秒竟被咬慘叫！

【超危險！】看護推輪椅搭電扶梯翻車　阿伯重摔波及乘客2傷
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366