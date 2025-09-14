▲右手手指傷癒歸隊 詹子賢相隔一個半月重返一軍。（圖／中信兄弟提供）



記者胡冠辰／台北報導

中信兄弟14日在台北大巨蛋交手樂天桃猿，陣中主戰外野手詹子賢因右手食指受傷，自7月29日下放二軍休養後，歷經一個多月終於痊癒，賽前正式歸隊回到一軍名單。

詹子賢透露，當初比賽中不慎弄傷傳球用的右手食指，一度無法正常發揮，不得不暫別一軍，他坦言，這次傷勢能在短時間內復原已算幸運：「我覺得一個多月能回來算蠻快的，平常有吃一些含膠質的東西，加上我比較不怕痛，就提早開始練球，怕休太久回來會落差太大。」

在二軍調整期間，他保持出賽維持比賽感覺，不過兄弟近期傷兵潮嚴重，甚至曾在12日因人手不足而取消二軍比賽，讓他苦笑：「我想要透過二軍比賽調整，結果反而遇到比賽停掉的情況，真的有點無奈。」

儘管如此，詹子賢表示身體狀況已經恢復，實戰只差找回一軍節奏，他也自嘲說：「回來也不知道能不能揮得到球。」

但他強調自己在二軍期間天天關注一軍戰況，「不管一軍、二軍都打得很辛苦，因為傷兵真的很多，但大家都有撐住，還算不錯。」

隨著詹子賢重返陣中，預計能為中信兄弟在關鍵後段賽程補上火力，也盼望能為因傷兵壓力不小的球隊注入即時戰力。

▲中信兄弟詹子賢。（圖／記者胡冠辰攝）