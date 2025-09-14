運動雲

巴耶斯特羅斯生涯首轟直飛瑞佐座位　小熊傳奇笑稱「這就是為什麼我退休」

▲芝加哥小熊新秀巴耶斯特羅斯（Moisés Ballesteros）。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

芝加哥小熊新秀巴耶斯特羅斯（Moisés Ballesteros）14日在瑞格利球場迎來生涯難忘時刻，他於第2局敲出生涯大聯盟首發全壘打，球竟然直飛至觀眾席上小熊傳奇瑞佐（Anthony Rizzo）所在的位置，讓這位剛在當天正式以小熊身份退休的前一壘手，成為全場最有趣的「見證人」。

瑞佐原本只打算在退休儀式後，好好享受身為球迷的一天，「我只有一天可以好好享受，」他說，「我想要在看台上吃熱狗，跟大家一起喝幾杯冰啤酒，還開玩笑說可能會把球丟給哈普（Ian Happ）。」

比賽第2局，巴耶斯特羅斯掃中光芒先發拉斯穆森（Drew Rasmussen）的球，將球轟過左外野牆，弧線正好飛向瑞佐所在的位置；瑞佐眼睛一瞪，急忙站起伸手嘗試接球，但球卻反彈到他的右手後掉落到後排觀眾席。

瑞佐當場大笑，仰頭舉起雙手，並與接到球的球迷一同慶祝；「他說這就是為什麼他退休了，因為他已經接不到球了，」哈普笑著打趣道。

對21歲的巴耶斯特羅斯而言，這一轟意義非凡；「真的很興奮，我非常高興能達成這件事，」他透過翻譯Fredy Quevedo Jr.表示，「能打出那支全壘打真的很棒，我真的很開心。」

瑞佐也幫忙確保這顆紀念球順利交還給巴耶斯特羅斯，他將它收進置物櫃，打算送給父親。

這位小將還說，他也準備回送一支球棒給瑞佐，「作為對他幫忙的感謝，即使最後他沒有接到那顆球。」

巴耶斯特羅斯目前頂替因小腿拉傷的塔克（Kyle Tucker）以及因病缺賽的鈴木誠也（Seiya Suzuki），獲得指定打擊的上場機會。

他近期狀態火燙，週五繳出2支安打外加一支三壘打，隔天又有全壘打與一次保送。

「他正在成為我們所知道的那個球員，」小熊總教練康塞爾（Craig Counsell）表示，「他就是一個進攻威脅，毫無疑問；他是一個有天賦、很有天賦的年輕打者，現在有機會在關鍵時刻上場。而以我們現在的陣容狀況來看，他將持續獲得機會，這很重要，而他也正在好好把握。」

本季在三A愛荷華，巴耶斯特羅斯出賽114場，打擊率.316，轟出13支全壘打、29支二壘打、76分打點，OPS高達.858。雖然他五月首次升上大聯盟僅有16打數3安，但最近回歸後的9打數已經敲出4安打。

「我現在在打擊區上確實更自在，」他說，「不像之前那麼有壓力。」

對小熊球迷而言，這一天不僅是巴耶斯特羅斯的成長時刻，也是里佐重返瑞格利的溫馨場景。

「他是一位備受喜愛的球員，」巴耶斯特羅斯說，「能看到小熊球迷對他的歡迎和給予他的愛，真的很不可思議，對我來說，能見到這樣的場面非常興奮。」

雖然小熊最終以4比5輸給光芒隊，但對於巴耶斯特羅斯與瑞佐來說，這場比賽注定將被銘記。

關鍵字： 芝加哥小熊MLB

齊名邦茲！索托賽季40轟達陣　還寫大聯盟史上第一人紀錄

快訊／U18台韓季軍戰先發打序出爐　江庭毅回歸蹲捕搭檔劉任右

大谷翔平49轟出爐！道奇本季最遠全壘打　挑戰連2年突破50大關

U18季軍戰劉任右再戰韓國！小心對手最穩9棒火力　轉播資訊看這裡

桃猿大巨蛋30212人進場　改寫隊史主場觀眾新高

突襲安打+三壘安打　U18兄弟首輪蔡琞傑手癢想登板：盼復仇韓國

U18蘇嵐鴻學達比修滑球　突改側投飆破151引美日球探關注

飆生涯最速151！U18賴謙凡國際賽體悟差距　挑戰自己拚旅外

不斷更新／U18季軍賽韓國追上、蘇嵐鴻解危　6局上台灣2比2韓國

156公里火球復活！U18韓國怪物投手強勢回歸　季軍戰備戰台灣

