156公里火球復活！U18韓國怪物投手強勢回歸　季軍戰備戰台灣

▲朴錫珉之子朴俊鉉 。（圖／截自KBSA官方IG）

記者楊舒帆／綜合報導

韓國「怪物投手」朴俊鉉在U18世界盃強勢回歸！他13日對巴拿馬先發僅投2局，無失分無被安打，送出4次三振，最快球速飆到156公里，徹底甩開開幕戰不振陰霾。

朴俊鉉先前對日本1.2局失3分吞敗，王牌身分一度受質疑。不過此戰他火力全開，首局連續三振3名打者，展現壓制力。韓國首局也一口氣灌進7分，為勝利奠基。

雖然韓國提前無緣冠軍戰，但14日上午11點將與中華隊爭奪季軍。教練團提前將朴俊鉉投1局用球數33球退場，正是為保存戰力，屆時有望再與台灣打線正面對決。

根據球探報告，朴俊鉉被視為韓國最具潛力的王牌投手。他揮臂速度快，但出手延伸不長，球一早就能看見。直球球速落在143至151公里之間，均速約145公里，尾勁不錯、控球中等，最快球速達到157公里。滑球則是他最具威脅的武器，尾勁晚才出現，常能製造揮空，關鍵時刻會當決勝球。不過以他在韓國國內比賽來看，控球並非頂尖，有時會突然壞球連發，耐心等球將是破解關鍵。

韓職選秀即將於17日登場，U18陣中已有多名球員獲得首輪評價。其中，朴俊鉉身為名將朴錫珉之子，早早就被看好是韓華鷹的狀元熱門人選。

關鍵字： 朴俊鉉U18韓國投手比賽

