飆生涯最速151！U18賴謙凡國際賽體悟差距　挑戰自己拚旅外

記者楊舒帆／沖繩報導

U18中華隊投手賴謙凡扛下關鍵時刻登板的重任，還飆出生涯最快球速151公里。升上高三的他，帶著國際賽經驗，正往旅外目標邁進。

賴謙凡表示：「要讓自己跟國外球員比比看，才知道缺失在哪裡，就是不要侷限在自己的舒適圈。看外面的世界並挑戰別人，才會發現自己還有很多不足的地方。」

賴謙凡目前出賽3場，對中國投2局奪3K無失分，對德國投3局飆7K，被敲2安打失1分，對波多黎各在關鍵的突破僵局制登板，投2局無失分。

談到印象深刻的對手，他提到美國隊左右開弓的魯伊茲（Aiden Ruiz），認為能同時打左右打擊很不簡單，也能更靈活地應付投手；至於投手，則是美國左投波雷恩（Carson Bolemon），幾乎全隊投打對他都有特別深刻的印象。

賴謙凡說：「他讓我看到不同風格的投手。我可能比較喜歡慢慢來，跟打者周旋，思考配球策略；但他清楚知道自己要投什麼，投起來輕鬆自在，打者面對他也相對吃力。不論是速度、對打者的邏輯，還有變化球的犀利度，我都感受到自己和他之間的差距。」

對於面對國外打者，賴謙凡認為思考層面更多：「像是中南美洲或美國的打者，對第一球的攻擊慾望很強，完全沒有失投空間，第一顆特別重要。至於他們面對投手時，也能迅速判斷投手可能要投的位置，如果被掌握到，就能打得很好。」

玉山盃曾飆生涯最快151公里，此次國際賽舞台也展現同樣球速，他說：「多少會在意球速，但不希望被球速沖昏頭，忘記如何對決打者，或者忽略思考，只想靠球速壓制對手。」至於是否因此增加旅外的想法，他直言：「也是會有，但還是要把握當下，機會來了就要抓住。」