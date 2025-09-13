樂天新洋投凱樂初登板繳零失分　古久保：展現全部能力

▲樂天主帥古久保健二。（圖／記者胡冠辰攝）



記者胡冠辰／台北報導

樂天桃猿新洋投凱樂昨（12日）中職初登板就展現壓制力，對戰中信兄弟先發5局耗費83球，被敲3支安打，送出4次三振與3次四壞球保送，沒有失分；總教練古久保健二13日賽前受訪時，對於這名新洋投的表現給予高度肯定。

「投得非常精彩，然後有把自己所有的能力都展現出來，很滿意，」古久保直言，雖然凱樂在投球過程中出現3次保送，顯示控球仍有些不穩，但他認為這在初登板情況下可理解，更重要的是投手能即時化解危機。

[廣告]請繼續往下閱讀...

談到為何僅安排凱樂投5局，古久保透露原本有考慮讓他再多投一局，但計算下來可能會逼近90到100球，加上投手本人在中途感覺手部有些緊繃，因此決定提前退場；「他本人也是想續投，但是為了保險起見，就先讓他下來。」

至於是否會影響下次先發，古久保表示：「那個還不確定，但現在看起來狀況是沒有什麼問題。」

此外，昨役桃猿在前半段靠著戰術推進搶下首分，古久保也解釋戰術思維，他指出，兄弟洋投羅戈表現同樣出色，打者成晉當時狀態並不理想，因此球隊選擇透過強迫取分先突破僵局，「因為羅戈狀況非常好，那想辦法在這個比較難得分的情況下，先取得到一分這樣子。」