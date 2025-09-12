延長賽短打戰術奏效！悍將4比3擊退雄鷹　曾峻岳2局封鎖奪MVP

記者王真魚／新北報導

富邦悍將與台鋼雄鷹今（12日）在澄清湖交手，兩隊一路鏖戰，比分多次拉鋸。悍將靠張育成6局上轟出本季第12發全壘打取得領先，但雄鷹隨即反擊，吳念庭、林家銘接連建功，將比分扳平，形成3比3平手局面。最終比賽一路僵持到延長賽，悍將在10局上靠短打戰術敲回超前分，並由守護神曾峻岳後援2局守成，以4比3驚險取勝，收下近期3連勝。

台鋼4局下率先突破僵局，王柏融擊出右外野安打，送回郭卓林先馳得點，雄鷹1比0領先。悍將在5局上展開反攻，葉子霆內野安打上壘後，由戴培峰敲出二壘安打送回追平分，接著周佳樂安打、林澤彬高飛犧牲打再添1分，反超為2比1。

6局上輪到張育成發威，掃出左外野陽春砲，幫助球隊將比數拉開至3比1。這也是張育成本季第12轟

不過雄鷹在6局下立刻還以顏色，吳念庭擊出安打追回1分，林家銘則藉由內野滾地球，加上陳仕朋攻下追平分，將比分扳成3比3，戰況回到原點。

比賽在3比3膠著延續到9局結束進入延長。10局上悍將採取短打戰術，戴培峰、周佳樂接連推進，送回突破僵局制二壘跑者，成功攻下超前分。9局下就登板的曾峻岳連投2局，壓制雄鷹反攻，守住勝果。

曾峻岳不僅摘下勝投，也拿下個人生涯第2座單場MVP。富邦悍將近7場比賽奪4勝3敗，全年第一淘汰後打出6戰4勝佳績，本季第3度拉出3連勝，先前最佳連勝紀錄是6月24日至27日的4連勝。