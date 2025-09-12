圍剿兄弟？闖台灣大賽另一劇本　餅總笑：我們加油、樂天也加油

▲林岳平 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／新北報導

統一獅雖已鎖定季後賽門票，但能否直接挺進總冠軍賽，還有其他劇本。獅隊目前全年度戰績落後中信兄弟，不過仍領先樂天桃猿5場勝差；樂天若下半季逆襲成功，全年勝率就會成為能否直通總冠軍賽的關鍵。對此，獅隊總教練「餅總」林岳平笑說，「我們要加油，他們（樂天）也要加油。」

截至今天賽前，中信兄弟全年戰績60勝42敗，統一獅居次，僅落後2.5場勝差。樂天桃猿則排名第3，與第一的勝差有7.5場。至於下半季戰績，兄弟26勝16敗位居第一，桃猿則以22勝1和19敗名列第2，落後3.5場勝差。

統一獅如果要直接「保送」進台灣大賽，必須搶下全年第一，林岳平強調，「這不是希望，而是目標。每一支球隊、每一個球員，每一年都是以年度第一為目標。我們還有機會，就要力爭到底。」

獅隊在831洋將大限找來的新投手獅帝芬，9月10日初登板投4.1局，用83球送出5K、無失分退場，展現潛力。林岳平透露，他將在例行賽繼續先發，「應該還有3場，剩餘3周就是讓他準備到最充足。」

至於是否納入季後賽戰力，餅總表示，「不是去想他打不打第一輪，而是要讓他趕快調整到位，成為我們能仰賴的投手。如果調整不上來，就有其他安排；如果調整好，就是我們要的戰力。」

外野戰力方面，邱智呈歸隊後，餅總也調整輪替方式，「目前陳傑憲會減少出賽，把空間多一點給邱智呈、朱迦恩和蘇智傑。」