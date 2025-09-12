林哲瑄引退嚇一跳　陳俊秀：他應該還能再打

▲中信兄弟陳俊秀。（圖／記者林敬旻攝）



記者胡冠辰／台北報導

富邦悍將外野手林哲瑄12日宣布引退，震撼台灣棒壇；對此中信兄弟重砲陳俊秀表達感嘆，直言林哲瑄在同世代中一直是榜樣人物，雖然覺得可惜，但相信他的努力與精神將繼續影響後輩。

陳俊秀透露，他日前在二軍比賽中還見到林哲瑄先發上場，因此得知退休消息感到意外，他說：「林哲瑄在我們這屆其實都是算是比較好的嘛，而且他也很多經驗了，沒有問過他這個（退休）的想法，那天比賽還有看到他先發，所以覺得蠻突然的。」

對於林哲瑄36歲就決定退休，陳俊秀坦言：「多少還是覺得可惜啊，因為我相信他一定還能再打嘛，他一定還有他的實力在，所以覺得會有點可惜。」

近期接連有資深球員選擇退休，陳俊秀也分享了自己的心情：「像智勝（林智勝）已經43歲了嘛，其實能打到40歲，大家都覺得很厲害了，只是說有沒有辦法在場上做自己想做的事情，有時候身體會比較負荷不了；所以我覺得他們很厲害，可以打到40幾歲，因為不是說能打就行，還要能生存在球隊裡面，不是每個人都能做到。」

談到林哲瑄在自己心中的印象，陳俊秀最後強調：「像我們這屆，林哲瑄都是很突出嘛，他是大家想要成為的一個榜樣。不管守備還是其他東西，他都很努力，那時候我的想法就是想要跟他一樣，所以覺得有一點可惜。」