運動雲

>

扛住壓力！賴謙凡關鍵3K2局救援　曝前晚團隊談心讓士氣回溫

記者楊舒帆／沖繩報導

U18世界盃中華隊12日以1比0險勝波多黎各，後援投手賴謙凡扛下兩局，送出3次三振，成功守成。他賽後表示，雖然情緒很興奮，但在場上提醒自己要冷靜，專注解讀打者的攻擊傾向。

▲▼U18中華隊賴謙凡。（圖／中華棒協提供）

▲U18中華隊賴謙凡。（圖／中華棒協提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

賴謙凡談到對手時指出，波多黎各打者纏鬥能力很強，尤其最後一名打者面對直球與變化球都能擊球破壞，「他的選球與擊球能力都不錯，即使掌握沒那麼好，仍持續在纏鬥。」

這次是他少有的後援登板，他分享心境時說，平常在學校大多是先發，這樣的場面並不多見，「我告訴自己要安靜平穩，把一切交給神，祂會幫助我知道該怎麼做。」他也提到，先發投手陳世展的7局好投確實帶動全隊士氣，激勵了他上場後更有企圖心。

談到投手群的共識，賴謙凡表示，彼此會討論對應打者的方法，也希望把分數守下來，減輕打線壓力。此役他曾飛身撲球對方短打，雖然沒接到有些可惜，但他坦言當下只想著去追球，「結果是好的就OK。」他也感謝隊友守備幫忙，「不要單靠自己，交給守備處理也是很好的方式。」

回顧前一天輸球後的氣氛，賴謙凡說，大家回到飯店後有聚在一起聊錯誤、分享如何改進，並互相激勵，「不會責怪隊友，而是提醒下一顆球再把握就好。」他笑說自己個性比較活潑開朗，在場上不會拘束，就是希望「打好、打滿」。

關鍵字： U18世界盃中華隊賴謙凡後援投手沖繩报道

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

U18世界盃／6局換投「球用丟的」惹怒球迷　廖宏淵連操樂天小將掀調度爭議

U18世界盃／6局換投「球用丟的」惹怒球迷　廖宏淵連操樂天小將掀調度爭議

史上唯一！大谷翔平102轟＋77盜　數據甩開名人堂小葛瑞菲

史上唯一！大谷翔平102轟＋77盜　數據甩開名人堂小葛瑞菲

快訊／李雅英轉戰PLG職籃　新賽季將為富邦勇士應援

快訊／李雅英轉戰PLG職籃　新賽季將為富邦勇士應援

快訊／李楷棋再見安打！中華隊激戰9局1比0勝波多黎各

快訊／李楷棋再見安打！中華隊激戰9局1比0勝波多黎各

大谷翔平終於踏入賈吉的「領域」　WAR值「7.9」鎖定第4座MVP

大谷翔平終於踏入賈吉的「領域」　WAR值「7.9」鎖定第4座MVP

快訊／職籃工會大動作！　選手集體提告中華籃協

快訊／職籃工會大動作！　選手集體提告中華籃協

155公里火球降臨！ U18石垣元氣鎖死美國打線　自信爆表直球對決

155公里火球降臨！ U18石垣元氣鎖死美國打線　自信爆表直球對決

36歲林哲瑄宣布引退！富邦悍將15日替他舉辦記者會說明

36歲林哲瑄宣布引退！富邦悍將15日替他舉辦記者會說明

U18換投「球用丟的」引網炸鍋　廖宏淵：虛心接受檢討

U18換投「球用丟的」引網炸鍋　廖宏淵：虛心接受檢討

亞錦賽中華隊名單出爐！　3旅外、3中職球員強力助陣

亞錦賽中華隊名單出爐！　3旅外、3中職球員強力助陣

陸劇大婚場面「小狗搶戲」　網友抓包牠「狗腳卡住」XD

熱門新聞

U18世界盃／6局換投「球用丟的」惹怒球迷　廖宏淵連操樂天小將掀調度爭議

史上唯一！大谷翔平102轟＋77盜　數據甩開名人堂小葛瑞菲

快訊／李雅英轉戰PLG職籃　新賽季將為富邦勇士應援

快訊／李楷棋再見安打！中華隊激戰9局1比0勝波多黎各

大谷翔平終於踏入賈吉的「領域」　WAR值「7.9」鎖定第4座MVP

快訊／職籃工會大動作！　選手集體提告中華籃協

讀者回應

﻿

熱門新聞

1廖宏淵連戰操樂天投手引球迷關注

2大谷102轟＋77盜甩開名人堂

3李雅英轉戰PLG　新賽季為勇士應援

4陳世展7局無失分　台波激戰延長賽

5大谷翔平WAR值「7.9」鎖定第4座MVP

最新新聞

1圍剿兄弟？餅總：我們加油、樂天加油

2兄弟二軍傷兵潮釀比賽取消

3謝銘駿戰神首秀　力抗首爾SK騎士吞敗

4陳俊秀：林哲瑄應該還能再打

5中信兄弟二軍傷兵過多　聯盟宣布取消比賽

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【頂尖投打對決】生涯首次交鋒徐若熙！張育成一棒咬中出牆啦

去年1轟到本季10轟　范國宸曝打擊心態：幫助球隊贏球滿開心

悍將雙轟5比4逆轉龍隊有隱憂　單場4失誤鋒總點出守備需要加強

中華隊遭韓國痛擊　廖宏淵檢討比賽並公布明日先發

劉任右強調「不是隊友的錯」　曾聖恩盼全隊放開來打

Lulu.陳漢典結婚　到底是不是為了憲哥的錢XD

提前得知陳漢典.Lulu要結婚 吳宗憲直播「笑容藏不住」

【奈米級肉肉】要當李多慧的腰真的太難了

【太危險了】微波木製餐盒起火！店員急滅火

陳漢典.Lulu真的官宣結婚 回顧在大熱門「甜蜜11年」！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366