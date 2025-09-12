扛住壓力！賴謙凡關鍵3K2局救援　曝前晚團隊談心讓士氣回溫

記者楊舒帆／沖繩報導

U18世界盃中華隊12日以1比0險勝波多黎各，後援投手賴謙凡扛下兩局，送出3次三振，成功守成。他賽後表示，雖然情緒很興奮，但在場上提醒自己要冷靜，專注解讀打者的攻擊傾向。

▲U18中華隊賴謙凡。（圖／中華棒協提供）

賴謙凡談到對手時指出，波多黎各打者纏鬥能力很強，尤其最後一名打者面對直球與變化球都能擊球破壞，「他的選球與擊球能力都不錯，即使掌握沒那麼好，仍持續在纏鬥。」

這次是他少有的後援登板，他分享心境時說，平常在學校大多是先發，這樣的場面並不多見，「我告訴自己要安靜平穩，把一切交給神，祂會幫助我知道該怎麼做。」他也提到，先發投手陳世展的7局好投確實帶動全隊士氣，激勵了他上場後更有企圖心。

談到投手群的共識，賴謙凡表示，彼此會討論對應打者的方法，也希望把分數守下來，減輕打線壓力。此役他曾飛身撲球對方短打，雖然沒接到有些可惜，但他坦言當下只想著去追球，「結果是好的就OK。」他也感謝隊友守備幫忙，「不要單靠自己，交給守備處理也是很好的方式。」

回顧前一天輸球後的氣氛，賴謙凡說，大家回到飯店後有聚在一起聊錯誤、分享如何改進，並互相激勵，「不會責怪隊友，而是提醒下一顆球再把握就好。」他笑說自己個性比較活潑開朗，在場上不會拘束，就是希望「打好、打滿」。