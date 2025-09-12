U18中華對波多黎各先發打序出爐！許書誠續扛游擊教頭透露考量

▲U18中華隊。（圖／中華棒協提供）

記者楊舒帆／沖繩報導

U18中華隊12日迎來超級循環賽第二場，對戰波多黎各的先發打序出爐。前一戰守備發生失誤的 許書誠繼續鎮守游擊、排在第九棒，總教練廖宏淵表示：「希望能讓他從比賽中成長。」

被問及讓許書誠續扛先發第九棒的理由，廖宏淵解釋：「還是要用他，不能因此讓他產生心魔。表現不好再換，但不能因為一場比賽失常，就抹煞他之前的表現。」

許書誠在對韓國之戰單局發生兩次失誤退場，賽後獲得隊友鼓勵，心理師也特別諮商輔導。廖宏淵指出，他個性稍顯悶騷，建議他在場上多喊聲，可以減輕緊張感。「壓力下會有焦慮或恐懼，某種層面是好事，代表重視比賽，但也要學會排解，心理老師都有在協助。」

廖宏淵強調，許書誠攻守兼具實力，「如果他能跨過這一關，旅美機會相當大，因為他的傳球、守備和打擊都是國內游擊少見的好手。他只是從國中才接觸科班，經驗比同儕稍少，參與國際賽正好能幫助他成長。」

至於波多黎各先發投手伊里扎里（Richard Gabriel De Jesus Irizarry），這是繼對澳洲之後，中華隊再度面對右投。廖宏淵透露，情蒐影片已經提供給球員參考。伊里扎里在對南非比賽曾先發，但對手相對較弱，主要依靠直球攻勢，預期在本場比賽的配球策略會有所不同，他提醒球員臨場必須保持應變能力。

中華隊對戰波多黎各先發打線

帕蘇拉．塔基斯利尼安 中外野

李楷棋 右外野

曾聖恩 一壘

吳承皓 二壘

江庭毅 捕手

張育豪 指定打擊

張乙安 三壘

蔡琞傑 左外野

許書誠 游擊