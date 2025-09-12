運動雲

>

林哲瑄曾締總冠軍MVP+金手套4連霸 新竹球場一撲成轉捩點

▲▼中職林哲瑄。（圖／記者李毓康攝）

▲林哲瑄。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／台北報導

現年36歲的富邦悍將外野手林哲瑄，今透過球團宣布，將在本季結束後正式高掛球鞋，結束橫跨美、日、中職的職業生涯。外號「釣蝦瑄」的他，以穩健的外野守備著稱，曾四度榮獲金手套獎，更在2016年中華職棒總冠軍戰拿下MVP，留下屬於他的傳奇篇章。

回顧他的棒球路，從小就展現驚人天分，國小、國中、高中一路是隊伍主力，不僅投打俱佳，還是短跑、跳高等田徑好手。父親林漢森是田徑與棒球教練，從小嚴格訓練他的速度與耐力，也為他日後成為外野守備專家奠定基礎。

[廣告]請繼續往下閱讀...

少棒國手起家　高中即受矚目

林哲瑄國小就入選小馬聯盟中華隊，並隨隊奪冠，與鄭凱文攜手締造單局兩支滿貫砲的紀錄。國中時球速最快達137公里，還在青少棒選拔賽囊括投手獎、打點獎與全壘打獎，成為教練口中的「全方位」好手。高中就讀南英商工，才一年級就站上第三棒，並在國際邀請賽奪下打點王，逐漸打響名號。

旅美挑戰　登上大聯盟舞台

2007年，他以40萬美元簽約金加盟美職波士頓紅襪。

旅美六年間一路晉升到3A，2012年首度升上大聯盟，出賽9場留下3支安打，展現速度與守備價值。然而打擊始終未達球團期待，季後遭紅襪指定讓渡，輾轉到太空人、遊騎兵。2014年，他甚至接受挑戰，棄打從投改練投手，成為台灣旅美球員首例。只是轉型未果，他在2015年選擇結束合約，轉戰日本獨立聯盟，以比賽找回打者手感。

回台首輪狀元　締造歷史首轟

2015年返台投入中職選秀，第一輪第一指名被義大犀牛選中，簽下當時隊史最高薪合約（3年複數年約，第1年月薪45萬）。2015年8月14日完成中職初登場，隔日以先發中外野手上陣，從桃猿洋投蘭斯佛手中敲出滿貫砲，一舉完成生涯首安、首轟、首打點，成為聯盟史上首位「首安就是滿貫全壘打」的球員。

「釣蝦瑄」守備無懈可擊  金手套與總冠軍MVP

2016年是林哲瑄的高光時刻，全季敲出138安、22轟，打擊率.345，入選最佳十人並奪下金手套。台灣大賽更將表現推向顛峰，他不僅多次擊出關鍵安打，最終戰第六戰九局下還飛身撲接張正偉飛球，展現大聯盟級守備，幫助球隊奪冠，並榮獲總冠軍系列MVP。

林哲瑄喜愛釣蝦，外野守備範圍寬廣、穩定，被球迷形容「整個外野就是他的釣蝦場」，因此獲得「釣蝦瑄」的暱稱。他在2016年至2019年連續四年奪下外野金手套獎，成為當時聯盟中最具代表性的防守專家。

受傷低潮　新竹事件成轉捩點

2022年7月23日，悍將作客新竹球場對戰味全龍，林哲瑄在右外野撲接拿莫．伊漾的飛球時重重摔落，造成左肩關節唇破裂並合併旋轉肌部分撕裂，必須動刀休養長達8個月。該次受傷意外引發社會關注，當時的新竹市長林智堅甚至公開道歉，並承諾負擔相關醫療費用。

職棒11季　累積799場出賽

回顧中職生涯，林哲瑄效力11個球季，出賽799場，累積64轟、342分打點，生涯打擊率0.280。他雖非最具火力的打者，但守備價值與穩定的出賽數，讓他成為悍將外野線上不可或缺的一環。

輝煌落幕　留下守備傳奇

林哲瑄在外野的穩健，讓他在球迷心中留下深刻印記。如今選擇在本季結束後告別球場，他也用11年的奮鬥與堅持，寫下屬於「釣蝦瑄」的傳奇故事。

關鍵字： 棒球退休守備林哲瑄職棒中職

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

U18世界盃／6局換投「球用丟的」惹怒球迷　廖宏淵連操樂天小將掀調度爭議

U18世界盃／6局換投「球用丟的」惹怒球迷　廖宏淵連操樂天小將掀調度爭議

史上唯一！大谷翔平102轟＋77盜　數據甩開名人堂小葛瑞菲

史上唯一！大谷翔平102轟＋77盜　數據甩開名人堂小葛瑞菲

155公里火球降臨！ U18石垣元氣鎖死美國打線　自信爆表直球對決

155公里火球降臨！ U18石垣元氣鎖死美國打線　自信爆表直球對決

36歲林哲瑄宣布引退！富邦悍將15日替他舉辦記者會說明

36歲林哲瑄宣布引退！富邦悍將15日替他舉辦記者會說明

大谷翔平終於踏入賈吉的「領域」　WAR值「7.9」鎖定第4座MVP

大谷翔平終於踏入賈吉的「領域」　WAR值「7.9」鎖定第4座MVP

快訊／職籃工會大動作！　選手集體提告中華籃協

快訊／職籃工會大動作！　選手集體提告中華籃協

U18換投「球用丟的」引網炸鍋　廖宏淵：虛心接受檢討

U18換投「球用丟的」引網炸鍋　廖宏淵：虛心接受檢討

亞錦賽中華隊名單出爐！　3旅外、3中職球員強力助陣

亞錦賽中華隊名單出爐！　3旅外、3中職球員強力助陣

李洋昔搭檔流出不雅片！　超狂背景曝光

李洋昔搭檔流出不雅片！　超狂背景曝光

U18世界盃／中華隊遭韓國痛擊　廖宏淵檢討比賽並公布明日先發

U18世界盃／中華隊遭韓國痛擊　廖宏淵檢討比賽並公布明日先發

Lulu宣布和陳漢典結婚了！　不是整人：找到最有默契的那一位

熱門新聞

U18世界盃／6局換投「球用丟的」惹怒球迷　廖宏淵連操樂天小將掀調度爭議

史上唯一！大谷翔平102轟＋77盜　數據甩開名人堂小葛瑞菲

155公里火球降臨！ U18石垣元氣鎖死美國打線　自信爆表直球對決

36歲林哲瑄宣布引退！富邦悍將15日替他舉辦記者會說明

大谷翔平終於踏入賈吉的「領域」　WAR值「7.9」鎖定第4座MVP

快訊／職籃工會大動作！　選手集體提告中華籃協

讀者回應

﻿

熱門新聞

1廖宏淵連戰操樂天投手引球迷關注

2大谷102轟＋77盜甩開名人堂

3U18石垣元氣鎖死美國打線：直球對決

436歲富邦領袖林哲瑄15日引退記者會

5大谷翔平WAR值「7.9」鎖定第4座MVP

最新新聞

1李雅英轉戰PLG　新賽季為勇士應援

2福特12局再見犧飛！水手並列美西龍頭

3陳世展7局無失分　台波激戰延長賽

4王彥程、孫易磊8局好投最速破151公里

5李洋商業廣告續播　運動部澄清未違法

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【頂尖投打對決】生涯首次交鋒徐若熙！張育成一棒咬中出牆啦

去年1轟到本季10轟　范國宸曝打擊心態：幫助球隊贏球滿開心

悍將雙轟5比4逆轉龍隊有隱憂　單場4失誤鋒總點出守備需要加強

中華隊遭韓國痛擊　廖宏淵檢討比賽並公布明日先發

劉任右強調「不是隊友的錯」　曾聖恩盼全隊放開來打

Lulu.陳漢典結婚　到底是不是為了憲哥的錢XD

提前得知陳漢典.Lulu要結婚 吳宗憲直播「笑容藏不住」

【奈米級肉肉】要當李多慧的腰真的太難了

【太危險了】微波木製餐盒起火！店員急滅火

陳漢典.Lulu真的官宣結婚 回顧在大熱門「甜蜜11年」！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366