林哲瑄曾締總冠軍MVP+金手套4連霸 新竹球場一撲成轉捩點

▲林哲瑄。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／台北報導

現年36歲的富邦悍將外野手林哲瑄，今透過球團宣布，將在本季結束後正式高掛球鞋，結束橫跨美、日、中職的職業生涯。外號「釣蝦瑄」的他，以穩健的外野守備著稱，曾四度榮獲金手套獎，更在2016年中華職棒總冠軍戰拿下MVP，留下屬於他的傳奇篇章。

回顧他的棒球路，從小就展現驚人天分，國小、國中、高中一路是隊伍主力，不僅投打俱佳，還是短跑、跳高等田徑好手。父親林漢森是田徑與棒球教練，從小嚴格訓練他的速度與耐力，也為他日後成為外野守備專家奠定基礎。

少棒國手起家 高中即受矚目

林哲瑄國小就入選小馬聯盟中華隊，並隨隊奪冠，與鄭凱文攜手締造單局兩支滿貫砲的紀錄。國中時球速最快達137公里，還在青少棒選拔賽囊括投手獎、打點獎與全壘打獎，成為教練口中的「全方位」好手。高中就讀南英商工，才一年級就站上第三棒，並在國際邀請賽奪下打點王，逐漸打響名號。

旅美挑戰 登上大聯盟舞台

2007年，他以40萬美元簽約金加盟美職波士頓紅襪。

旅美六年間一路晉升到3A，2012年首度升上大聯盟，出賽9場留下3支安打，展現速度與守備價值。然而打擊始終未達球團期待，季後遭紅襪指定讓渡，輾轉到太空人、遊騎兵。2014年，他甚至接受挑戰，棄打從投改練投手，成為台灣旅美球員首例。只是轉型未果，他在2015年選擇結束合約，轉戰日本獨立聯盟，以比賽找回打者手感。

回台首輪狀元 締造歷史首轟

2015年返台投入中職選秀，第一輪第一指名被義大犀牛選中，簽下當時隊史最高薪合約（3年複數年約，第1年月薪45萬）。2015年8月14日完成中職初登場，隔日以先發中外野手上陣，從桃猿洋投蘭斯佛手中敲出滿貫砲，一舉完成生涯首安、首轟、首打點，成為聯盟史上首位「首安就是滿貫全壘打」的球員。

「釣蝦瑄」守備無懈可擊 金手套與總冠軍MVP

2016年是林哲瑄的高光時刻，全季敲出138安、22轟，打擊率.345，入選最佳十人並奪下金手套。台灣大賽更將表現推向顛峰，他不僅多次擊出關鍵安打，最終戰第六戰九局下還飛身撲接張正偉飛球，展現大聯盟級守備，幫助球隊奪冠，並榮獲總冠軍系列MVP。

林哲瑄喜愛釣蝦，外野守備範圍寬廣、穩定，被球迷形容「整個外野就是他的釣蝦場」，因此獲得「釣蝦瑄」的暱稱。他在2016年至2019年連續四年奪下外野金手套獎，成為當時聯盟中最具代表性的防守專家。

受傷低潮 新竹事件成轉捩點

2022年7月23日，悍將作客新竹球場對戰味全龍，林哲瑄在右外野撲接拿莫．伊漾的飛球時重重摔落，造成左肩關節唇破裂並合併旋轉肌部分撕裂，必須動刀休養長達8個月。該次受傷意外引發社會關注，當時的新竹市長林智堅甚至公開道歉，並承諾負擔相關醫療費用。

職棒11季 累積799場出賽

回顧中職生涯，林哲瑄效力11個球季，出賽799場，累積64轟、342分打點，生涯打擊率0.280。他雖非最具火力的打者，但守備價值與穩定的出賽數，讓他成為悍將外野線上不可或缺的一環。

輝煌落幕 留下守備傳奇

林哲瑄在外野的穩健，讓他在球迷心中留下深刻印記。如今選擇在本季結束後告別球場，他也用11年的奮鬥與堅持，寫下屬於「釣蝦瑄」的傳奇故事。