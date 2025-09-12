藍鳥王牌高斯曼9局完封太空人　距「Maddux」只差1球！

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

多倫多藍鳥王牌右投高斯曼（Kevin Gausman）今（12）日繳出宰制級的表現，僅用100球就完封休士頓太空人，距「Maddux完封」僅差1球，另送出9次三振，被擊出2支安打，率隊拿下6比0的勝利。

高斯曼的投球主要以直球和指叉球上下交錯，2種球路交替迷惑打者，讓對手難以捉摸。總教練史奈德（John Schneider）盛讚這是高斯曼披上藍鳥球衣以來的代表作：「他最近2場比賽都很傑出，今天他想投第9局，對我來說毫無疑問，他正處於絕佳狀態。」

Kevin Gausman put on a pitching clinic this afternoon in Toronto



9 IP

2 H

0 R

1 BB

9 K pic.twitter.com/j8Lj4UbuP6 September 11, 2025

這是藍鳥自2024年7月以來首場9局完投勝，也是自2024年6月後的首場完封，2場比賽的投手都是高斯曼。如今藍鳥幾乎鎖定美聯分區系列賽的席次，高斯曼正強力競爭季後賽首戰先發角色，史奈德強調，他的表現正值最佳時刻。

球迷也在賽後久久不願離去，起立為高斯曼喝采，他表示：「我以前從沒在藍鳥完成過完投，今天感覺就像拿下終結一樣，尤其是在第9局上場前就獲得滿場歡呼，那一刻真的很特別。」

▲高斯曼完封。（圖／路透）

高斯曼的球速在此役回升至97.6英里，使他的直球與指叉球組合威力更顯突出，在對決強打艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）時，他用97.6英里的速球壓在好球帶邊緣，幾乎讓打者無解，高斯曼說：「過去我常試著壓抑自己情緒，但現在我會在投手丘表現出激情，尤其在主場，觀眾都很喜歡，我也能從中汲取能量。」

史奈德補充說：「高斯曼不像薛茲爾（Max Scherzer）那樣有張揚的個性，但他一直很穩定，也正是我們所需要的。」