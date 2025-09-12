600場鐵人！陳禹勳靠「奸巧」生存　難忘林智勝當年提點與洪總信任

▲陳禹勳。（圖／記者李毓康攝）

36歲的陳禹勳，10日於7局上登板中繼一局，完成個人中職生涯第600場出賽，現役第一、史上第二（僅次於高建三636場），同時收下第140次中繼成功，穩居聯盟第一人。

「奸巧」哲學：比別人多想一步

陳禹勳能夠2013年透過當時季末選秀會以第一指名加盟Lamigo桃猿（樂天前身），統一獅總教練林岳平今年初受訪被問到陳禹勳能夠在職棒生存長久關鍵，他以「奸巧」、「耐投」形容對方。

對於餅總的解釋，陳禹勳坦言自己確實有「奸巧」一面，他強調，「奸巧不是小聰明，而是敢去變化，讓打者意想不到。」

他舉例，有時候故意打亂投球節奏，壘上沒人突然快投，或整場比賽狂丟變化球，打者就會措手不及。「就是要讓對方覺得，欸你怎麼敢這樣丟？這也是一種策略。」

陳禹勳直言，「就是要敢去做，才知道有沒有效。要是不試，你永遠不知道能不能幫助自己。」

林智勝相助 少走冤枉路

陳禹勳回憶，剛進職棒時，每一次救援失敗都讓他陷入深度自責，有時甚至在休息室忍不住落淚。就在那個階段，「大師兄」林智勝主動走到他身邊，拍拍肩膀說：「你不能因為一場比賽掉分就哭，如果你每次都這樣，職棒會很辛苦。」 這句話對他衝擊很大。

陳禹勳坦言，當時自己得失心很重，總覺得辜負了隊友努力，但林智勝提醒他要把眼光放長遠。「他還特別交代我：『明天要看到你笑。』因為笑可以放鬆，不會被壓力壓垮。」

從那之後，陳禹勳開始練習調整心態，不再糾結一場比賽的成敗。「那段時間，學長一句話，真的讓我少走很多冤枉路。」

洪一中信任 養成牛棚鐵人

除了林智勝之外，陳禹勳特別感謝前總教練洪一中。 「那時候球隊很強，洪總很信任我們，給了我很多登板機會。」他直言，有機會的投手會喊累，沒機會的投手會抱怨沒舞台，「但選手的責任，就是隨時準備好。當下雖然辛苦，但如果沒有洪總當年的信任，就不會有今天的我。」

洪一中過去執掌Lamigo時，外界常批評他「操投手」，甚至「操爆一堆人」，但在陳禹勳眼中，這正是他快速累積經驗的契機。 「要不是洪總當初願意一直給機會，我的出賽場次不可能累積這麼快。那是他對投手的信任，也是讓我們成長的一種方式。」

他認為，身為選手應該隨時準備好，而不是陷在抱怨裡。「不是喊自己太累，也不是嫌沒機會，而是要把握每一次站上場的機會。」

防護團隊的「雞婆」 長壽關鍵

能在牛棚扛600場，陳禹勳特別強調「遇到好的防護團隊真的很重要」。

「我很感謝自己一路上都遇到很用心的防護員，不管在哪一隊，他們都把選手的健康擺第一。」他笑說，很多時候就算沒比賽，經過防護室也會被拉進去，「有時候我會說『今天沒丟啊！』，結果防護員還是會回我：『你就是沒丟才要伸展，才要放鬆，不然身體會越來越緊。』」

從伸展、治療，到早年冰塊一桶桶搬出來調溫度給他泡冰水，再到後來的冷熱水交替療法，防護團隊總是不厭其煩要求他執行。

「當下覺得很雞婆，但後來才知道，他們這樣要求，是希望我能保持健康，避免小傷變大傷。其實這些小細節，真的幫了我很多。」 陳禹勳直言，能走到今天，除了靠自己的堅持與調整，更要感謝一路上遇到的防護員，「因為他們在背後一直盯著我們，要求我們該做的事，不讓我們偷懶，才有機會把身體維持到現在。」

看大師兄引退開轟讚嘆棒球之神 淚水背後的共鳴

林智勝在引退戰開轟，也讓陳禹勳直呼震撼，他笑說，那一球飛出全壘打牆的瞬間，自己忍不住飆出髒話，「這種畫面太不真實，在打打電動喔！」

他讚嘆，棒球比賽就是這樣，永遠讓人想不到，「兩人出局，壘上沒人，你以為比賽就這樣？結果還能被打全壘打。棒球不能提早放鬆，就算只差最後一球，也得咬到最後，堅持到裁判真的喊比賽結束。」 他也說，這就是棒球最迷人的地方，「20幾個人組成一支球隊，棒球真的是一個很棒的運動。」

陳禹勳也回憶，當天隊友們在場邊討論，如果最後一局能讓大師兄守游擊，「那真的會很屌。」當智勝真的踏上守備區，全場氣氛瞬間沸騰，陳禹勳守下最後一球後，也忍不住熱淚盈眶。

「我們賽前就聊過，如果最後一局能讓智勝上場守備，畫面一定很經典。」當林智勝真的換上手套，站上游擊時，自己心裡一震，彷彿夢回2015年Lamigo輝煌時期，「郭嚴文又在二壘，整個情緒真的湧上來，也想到剛進職棒時，他教我的那些話，真的很榮幸能在他最後一戰同場守最後一局。」

比賽結束後，全隊聚到場中擁抱，陳禹勳第一時間衝上前，本想藉著擁抱林智勝，替隊友郭嚴文掩飾紅了的眼眶，沒想到自己在抱住學長的那一刻，情緒全面潰堤，眼淚也跟著流了下來。 聽著林智勝在致詞時提到家人，讓他更有共鳴，「不只是我，小胖（林泓育）也哭慘，我只參加過一次懇親會。職棒生涯真的犧牲了太多陪伴。聽到學長提到家人的辛苦，我眼淚差點停不下來。」

陳禹勳自認不是最有天分的投手，但靠著「奸巧」的膽識與不斷調整的心態，成為牛棚不可或缺的一環。 從年少衝撞體制，到如今肩負責任，他把笑容收斂了一些，但堅持依舊不減，「棒球永遠充滿驚奇，關鍵是誰能咬到最後一刻。」