張育成初對決徐若熙首打席就嚇到　祝福明年旅外：快離開這裡！

記者王真魚／台北報導

富邦悍將張育成昨（10日）與味全龍王牌徐若熙生涯首度正面交鋒，雙方首次碰頭就火花四射。張育成在6局上敲出兩分砲，一度率隊超前。今天賽前受訪，張育成回想首度對戰心得，大讚直球角度下墜驚人，「第一打席真的有被嚇到，如果他完全健康，我應該是被K的那個！」也祝福他明年成功旅外，「趕快離開這裡。」

這場對決「來得有點晚」，張育成苦笑稱，因為過去不是他受傷、就是徐若熙受傷，「對啊，是第一次，有聽說他昨天其實不太舒服（落枕），但也願意上來投，職業精神令人敬佩。」

昨晚從他手中擊出全壘打，也是富邦隊史首次對徐若熙開轟。張育成透露，其實打出去的瞬間並沒有把握會過牆，「當下沒想過會飛出去，因為看到（郭）天信好像要接了，我就希望可以飛出去。如果沒有出牆，一定會被天信跳起來美技。」

他直言自己鎖定徐若熙的直球，「他的直球很有威脅性，每一次上去準備就是設定這一顆，剛好那一轟有擊中球心。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

首次對決下來，張育成對徐若熙印象深刻，「真的很不錯，心態上自己也不能太急躁，就是一球一球來。」他也指出，其實首打席對決嚇了一跳，「本來以為大概落在腰帶附近，沒想到球直接跑到9號位，就打到棒頭，角度不像是他那身高投出來的球，很有引誘性。」

張育成也期待徐若熙明年順利旅外，「也祝福他，趕快離開這裡，不想再遇到他，再遇到恐怕是我很難看。」他直呼，如果徐若熙是完全健康狀態，自己恐怕是「吞K」收場。

徐若熙昨役主投6局，用82球被擊出5安包含1轟，送出4次三振失3分。張育成在二、三打席分別擊出二壘安打與兩分砲。

▲張育成。（圖／富邦悍將提供）