熱血應援！數千台人力挺紐約洋基台灣日　棒球外交寫下歷史新頁

▲熱血應援！數千台人力挺紐約洋基台灣日　棒球外交寫下歷史新頁。（圖／帕菲克國際運動行銷提供）

▲熱血應援！數千台人力挺紐約洋基台灣日　棒球外交寫下歷史新頁。（圖／帕菲克國際運動行銷提供）

記者胡冠辰／綜合報導

備受矚目的紐約洋基隊史首場「紐約洋基台灣日」活動於美國時間9月10日（台灣時間9月11日）盛大舉行，現場湧入超過3萬5千名台美球迷，共同見證這場歷史性的棒球文化盛事；活動不僅成功將台灣文化介紹給美國主流體壇，更以驚人的銷售成績與熱情，為台美棒球交流寫下嶄新且意義深遠的一頁。

本次活動由帕菲克國際運動行銷與北美洲台灣商會聯合總會共同主辦，由於是紐約洋基隊史首次舉辦台灣日，球團起初對於套票銷量持保守態度，然而最終釋出的台灣日專屬套票卻售出近2500張，遠遠超乎球團與主辦單位的預期，這項成績成功讓洋基球團留下深刻印象，讓他們充分感受到台灣人的向心力與熱情。

▲熱血應援！數千台人力挺紐約洋基台灣日　棒球外交寫下歷史新頁。（圖／帕菲克國際運動行銷提供）

▲熱血應援！數千台人力挺紐約洋基台灣日　棒球外交寫下歷史新頁。（圖／帕菲克國際運動行銷提供）

現場最吸睛的亮點，莫過於將近2500名套票購買者身穿專屬的台灣日球衣與球帽。這件特別設計的球衣，背後繡上「TAIWAN」字樣與象徵「發」的幸運背號「8」，讓許多參與者大喊「值回票價！」。現場一片藍白條紋搭配「TAIWAN」字樣的壯觀景象，彷彿組成一股強大的「TEAM TAIWAN」力量，共同為洋基隊與台灣熱情應援。

帕菲克國際運動行銷總經理陳銘駒表示：「看到來自全美數千的台灣人因為這次台灣日而凝聚在洋基球場，場面令人相當感動，也讓球團及全場球迷見識到台灣人的熱情以及凝聚力。感謝北美洲台灣商會聯合總會、紐約洋基球團與帕菲克一起促成了這次空前的紐約洋基台灣日。」

僑務委員江俊霖更特別捐出王建民簽名球、簽名球卡與簽名球棒。僑務委員江俊霖表示：「體育是最美的國民外交。把簽名球與球棒回饋給球迷，是向王建民傳奇致敬，也是鼓勵年輕世代勇敢逐夢。期待透過『台灣日』，讓更多人因棒球認識台灣、愛上台灣。」

北美洲台灣商會聯合總會總會長白越珠表示：「從美國東岸到西岸，大家用行動力挺台灣！短短數日售罄所有門票，證明台灣人凝聚力十足。感謝洋基球團專業支援，也感謝帕菲克國際運動行銷與所有志工、贊助夥伴，攜手把『台灣日』打造成年度最亮眼的文化舞台。」

除了球衣海，球場隨處可見球迷們熱情揮舞國旗，大聲為台灣加油。這場活動不僅讓在美台人感到驕傲，也讓更多人看見台灣在國際舞台上的能見度與影響力。

紐約洋基台灣日活動在球迷的掌聲與歡呼聲中圓滿落幕。主辦單位特別感謝所有參與者、合作夥伴以及媒體朋友的大力支持。未來，帕菲克將持續致力於推動台美雙方的文化交流，期盼能再次攜手合作，在國際舞台上共同為台灣發聲。

▲熱血應援！數千台人力挺紐約洋基台灣日　棒球外交寫下歷史新頁。（圖／帕菲克國際運動行銷提供）

▲熱血應援！數千台人力挺紐約洋基台灣日　棒球外交寫下歷史新頁。（圖／帕菲克國際運動行銷提供）

▲熱血應援！數千台人力挺紐約洋基台灣日　棒球外交寫下歷史新頁。（圖／帕菲克國際運動行銷提供）

▲熱血應援！數千台人力挺紐約洋基台灣日　棒球外交寫下歷史新頁。（圖／帕菲克國際運動行銷提供）

