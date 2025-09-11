U18台韓大戰今開打拚爭冠優勢！　超級循環賽首戰、轉播資訊一次看

▲U18中華隊。（圖／中華棒協提供）



記者胡冠辰／綜合報導

U18世界盃棒球賽進入超級循環賽階段，中華隊今晚將迎來關鍵一役，於傍晚5點30分在日本沖繩糸滿市西崎球場強碰宿敵韓國；這場「台韓大戰」不僅攸關晉級冠軍戰的命運，更是球迷引頸期盼的焦點戰役，賽事將透過緯來、愛爾達、東森、公視及多個網路平台全程轉播，球迷可即時鎖定見證激戰。

本場比賽將於台灣時間9月11日下午5點30分在日本沖繩熱血開打，轉播管道多元，球迷除了能透過愛爾達體育台、緯來體育台等觀賞電視直播之外，也可鎖定WBSC與YouTube官方頻道線上收看，無論在家或行動裝置都能即時掌握中華隊賽況。

轉播資訊



轉播類型 平台名稱 電視轉播 緯來體育72台、緯來精采凱擘405台、東森電視網、小公視、愛爾達體育4台 網路平台 愛爾達體育台、中華電信MOD、Hami Video、公視、getwin_sport 國際付費 gametime.sport

中華隊今天將由平鎮高中左投劉任右掛帥先發，劉任右雖僅升上高二，但已有穩定壓制力，速球搭配犀利變化球是他主要武器；總教練廖宏淵指出，只要他能發揮在國內比賽的水準，韓國打線要擊中他的球「有一定的難度」。

韓國方面則派出左投崔曜翰（Choi Yohan）應戰，崔曜翰來自龍仁市BC，在小組賽對波多黎各登板4.2局，未被擊出任何安打，送出8次三振並成功奪下勝投；雖然身材不算高大，但因出手點高、球速可突破145公里，加上滑球與直球搭配犀利，被韓國媒體及球探譽為未來韓職首輪熱門人選。

中華隊在小組預賽中繳出4勝1敗的佳績，僅在對戰美國時吞下敗仗，以B組第二名晉級，並攜帶1勝1敗帶入戰績進入超級循環賽；韓國隊則在A組取得4勝1敗，排名分組第二，同樣以1勝1敗的成績進入下一階段。

超級循環賽於9月11日至13日展開，六支晉級隊伍相互交手，最終依累計戰績決定排名，前兩名將晉級冠軍戰，第三、四名則進行季軍戰；日本與美國目前保持不敗，以2勝0敗暫居前段班；台灣與韓國同為1勝1敗，緊追其後；波多黎各與巴拿馬則暫時落居後段。

以下為循環賽賽程：

日期 時間 客隊 主隊 9/11（四） 09:30 波多黎各 巴拿馬 9/11（四） 17:30 台灣 韓國 9/11（四） 17:30 日本 美國 9/12（五） 13:30 波多黎各 台灣 9/12（五） 17:30 韓國 美國 9/12（五） 17:30 巴拿馬 日本 9/13（六） 13:30 波多黎各 美國 9/13（六） 17:30 德國 韓國 9/13（六） 17:30 台灣 日本

對中華隊而言，今晚對韓國一役是晉級冠軍戰的關鍵之戰，勝負將直接影響排名。若能成功拿下勝利，不僅能在戰績上壓過韓國，還能為後續賽程奠定優勢，接下來12日對戰波多黎各，中華隊必須全力取勝，以避免陷入被動；13日再戰地主日本則將是硬仗，對手目前戰績不敗，勢必形成嚴峻挑戰。

整體來看，中華隊若能擊敗韓國與波多黎各，至少可取得3勝2敗的戰績，將有極高機率挺進冠軍戰，若僅擊敗波多黎各，最終以2勝3敗收場，恐怕只能角逐季軍戰；今晚的台韓對決因此被視為分水嶺，一旦勝出，中華小將晉級之路將大幅敞開。