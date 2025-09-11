運動雲

>

U18台韓大戰今開打拚爭冠優勢！　超級循環賽首戰、轉播資訊一次看

▲U18中華隊。（圖／中華棒協提供）

▲U18中華隊。（圖／中華棒協提供）

記者胡冠辰／綜合報導

U18世界盃棒球賽進入超級循環賽階段，中華隊今晚將迎來關鍵一役，於傍晚5點30分在日本沖繩糸滿市西崎球場強碰宿敵韓國；這場「台韓大戰」不僅攸關晉級冠軍戰的命運，更是球迷引頸期盼的焦點戰役，賽事將透過緯來、愛爾達、東森、公視及多個網路平台全程轉播，球迷可即時鎖定見證激戰。

本場比賽將於台灣時間9月11日下午5點30分在日本沖繩熱血開打，轉播管道多元，球迷除了能透過愛爾達體育台、緯來體育台等觀賞電視直播之外，也可鎖定WBSC與YouTube官方頻道線上收看，無論在家或行動裝置都能即時掌握中華隊賽況。

[廣告]請繼續往下閱讀...

轉播資訊

轉播類型 平台名稱
電視轉播 緯來體育72台、緯來精采凱擘405台、東森電視網、小公視、愛爾達體育4台
網路平台 愛爾達體育台、中華電信MOD、Hami Video、公視、getwin_sport
國際付費 gametime.sport

中華隊今天將由平鎮高中左投劉任右掛帥先發，劉任右雖僅升上高二，但已有穩定壓制力，速球搭配犀利變化球是他主要武器；總教練廖宏淵指出，只要他能發揮在國內比賽的水準，韓國打線要擊中他的球「有一定的難度」。

韓國方面則派出左投崔曜翰（Choi Yohan）應戰，崔曜翰來自龍仁市BC，在小組賽對波多黎各登板4.2局，未被擊出任何安打，送出8次三振並成功奪下勝投；雖然身材不算高大，但因出手點高、球速可突破145公里，加上滑球與直球搭配犀利，被韓國媒體及球探譽為未來韓職首輪熱門人選。

中華隊在小組預賽中繳出4勝1敗的佳績，僅在對戰美國時吞下敗仗，以B組第二名晉級，並攜帶1勝1敗帶入戰績進入超級循環賽；韓國隊則在A組取得4勝1敗，排名分組第二，同樣以1勝1敗的成績進入下一階段。

超級循環賽於9月11日至13日展開，六支晉級隊伍相互交手，最終依累計戰績決定排名，前兩名將晉級冠軍戰，第三、四名則進行季軍戰；日本與美國目前保持不敗，以2勝0敗暫居前段班；台灣與韓國同為1勝1敗，緊追其後；波多黎各與巴拿馬則暫時落居後段。

以下為循環賽賽程：

日期 時間 客隊 主隊
9/11（四） 09:30 波多黎各 巴拿馬
9/11（四） 17:30 台灣 韓國
9/11（四） 17:30 日本 美國
9/12（五） 13:30 波多黎各 台灣
9/12（五） 17:30 韓國 美國
9/12（五） 17:30 巴拿馬 日本
9/13（六） 13:30 波多黎各 美國
9/13（六） 17:30 德國 韓國
9/13（六） 17:30 台灣 日本

對中華隊而言，今晚對韓國一役是晉級冠軍戰的關鍵之戰，勝負將直接影響排名。若能成功拿下勝利，不僅能在戰績上壓過韓國，還能為後續賽程奠定優勢，接下來12日對戰波多黎各，中華隊必須全力取勝，以避免陷入被動；13日再戰地主日本則將是硬仗，對手目前戰績不敗，勢必形成嚴峻挑戰。

整體來看，中華隊若能擊敗韓國與波多黎各，至少可取得3勝2敗的戰績，將有極高機率挺進冠軍戰，若僅擊敗波多黎各，最終以2勝3敗收場，恐怕只能角逐季軍戰；今晚的台韓對決因此被視為分水嶺，一旦勝出，中華小將晉級之路將大幅敞開。

關鍵字： U18世界盃中華隊

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

李洋昔搭檔流出不雅片！　超狂背景曝光

李洋昔搭檔流出不雅片！　超狂背景曝光

李洋昔搭檔與女友性愛片外流　精壯裸照曝光

李洋昔搭檔與女友性愛片外流　精壯裸照曝光

U18世界盃／韓媒：首戰台灣攸關晉級　警戒中華隊投手群

U18世界盃／韓媒：首戰台灣攸關晉級　警戒中華隊投手群

人在越南參賽！羽球好手盧震遭爆料不雅片外流　球團暫不回應

人在越南參賽！羽球好手盧震遭爆料不雅片外流　球團暫不回應

生涯首交鋒！張育成砲轟徐若熙　WBC韓國教練團現場聚焦頂尖投打

生涯首交鋒！張育成砲轟徐若熙　WBC韓國教練團現場聚焦頂尖投打

兄弟延長賽力退雄鷹　4比3險勝締造9局聯手無安打紀錄

兄弟延長賽力退雄鷹　4比3險勝締造9局聯手無安打紀錄

U18台韓今對決！王牌左投先發抗韓　教練：想要打有一定難度

U18台韓今對決！王牌左投先發抗韓　教練：想要打有一定難度

14年大聯盟生涯告終！　2016助小熊破「山羊魔咒」奪冠的瑞佐宣布退休

14年大聯盟生涯告終！　2016助小熊破「山羊魔咒」奪冠的瑞佐宣布退休

台灣「最速火球男」林振瑋　列入秋季聯盟陣容

台灣「最速火球男」林振瑋　列入秋季聯盟陣容

U18台韓大戰今開打拚爭冠優勢！　超級循環賽首戰、轉播資訊一次看

U18台韓大戰今開打拚爭冠優勢！　超級循環賽首戰、轉播資訊一次看

【以身作則】李洋上班跑5K！推每日運動30分鐘

熱門新聞

李洋昔搭檔流出不雅片！　超狂背景曝光

李洋昔搭檔與女友性愛片外流　精壯裸照曝光

U18世界盃／韓媒：首戰台灣攸關晉級　警戒中華隊投手群

人在越南參賽！羽球好手盧震遭爆料不雅片外流　球團暫不回應

生涯首交鋒！張育成砲轟徐若熙　WBC韓國教練團現場聚焦頂尖投打

兄弟延長賽力退雄鷹　4比3險勝締造9局聯手無安打紀錄

讀者回應

﻿

熱門新聞

1李洋昔搭檔流出不雅片！　超狂背景曝光

2李洋昔搭檔與女友性愛片外流　精壯裸照曝光

3韓媒：今晚必須拿下台灣！

4羽球好手盧震不雅片外流　球團不回應

5張育成砲轟徐若熙！韓國隊聚焦

最新新聞

1道奇9比0痛宰洛磯奪4連勝

2李洋上任新局　382所高中體育組長會議

3歐錦賽兩大黑馬對決　芬蘭隊史首闖4強

4韓媒：今晚必須拿下台灣！

5羽球好手盧震不雅片外流　球團不回應

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

直球對決！體育班存廢、協會人頭會員爭議　運動部長李洋說分明

【頂尖投打對決】生涯首次交鋒徐若熙！張育成一棒咬中出牆啦

出手助TPBL、PLG雙職籃合併？　運動部長李洋親曝想法

悍將雙轟5比4逆轉龍隊有隱憂　單場4失誤鋒總點出守備需要加強

去年1轟到本季10轟　范國宸曝打擊心態：幫助球隊贏球滿開心

謝欣穎認了分手王柏傑　「我已經和他沒有聯絡了」

【眼皮好重...】狗狗坐副駕狂度辜快強制關機XD

【偶像劇都不敢這樣演】台北街頭驚見喪夫女「邊吵架邊被告白」 真相曝光大反轉

情侶街頭爆吵「頭七沒過怎戀愛」　影片吸400萬觀看...真相大反轉

【地標換角了】梨山蔣公銅像吊空中移除　櫻花鉤吻鮭將接任
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366